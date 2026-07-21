Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с территориальными управлениями возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов в рамках контроля за ценами на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, ФАС анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте — у компаний, поставляющих топливо независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям.

В качестве примера в службе привели ситуацию в Удмуртии: региональное управление выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Петросервис», которое изменило цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям. Компании выдали предупреждение и обязали привести цены к экономически обоснованному уровню.

От сельхозтоваропроизводителей поступило три обращения по вопросам ценообразования на дизельное топливо — из Новосибирской и Липецкой областей, а также из Республики Коми. Все они находятся на контроле территориальных органов ФАС.

В июне 2026 года ФАС также начала разбирательство по признакам картельного соглашения между тремя нефтетрейдерами, входящими в число крупнейших участников торгов на Петербургской бирже. По версии службы, компании могли координировать приобретение выставленных на торги объемов топлива и тем самым влиять на цены.

Кроме того, антимонопольный орган запросил у двух частных сетей АЗС экономическое обоснование стоимости нефтепродуктов. В конце июня профильным ассоциациям и союзам рекомендовали соблюдать принципы ответственного ценообразования.

В начале июля служба возбудила дело в отношении шести операторов АЗС в Московском регионе. Основанием стало повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо, в котором ведомство усмотрело признаки нарушения.

Вице-премьер Александр Новак ранее связывал дефицит на топливном рынке с частичным выбытием мощностей нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. По его словам, ситуацией пытаются воспользоваться перекупщики, повышающие цены ради дополнительного заработка. В связи с этим он призвал ФАС усилить контроль за рынком.

Президент Владимир Путин в начале июля заявил на форуме Народного фронта в Москве, что ситуация с нефтепродуктами должна постепенно выправиться. Запасы бензина в стране он оценил в 1,7 млн тонн — почти на уровне прошлого года.