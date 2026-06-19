Резкое повышение цен на автомобильное топливо частными АЗС в Москве и Московской области привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая начала проверки сетей автозаправок «Нефтьмагистраль» и «Трасса». Что происходит и почему — в материале RTVI.

Наиболее заметный рост цен был замечен на заправках крупнейшей российской независимой сети АЗС «Нефтьмагистраль». По данным СМИ и сообщениям автомобилистов, цена на бензин АИ-95 там достигла 95 рублей за литр, а дизельное топливо приближалось к отметке в 100 рублей.

Водители при этом отмечали, что на соседних заправках других сетей цены на 10—18 рублей ниже. Средняя цена дизеля, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на тот момент составляла около 78 рублей за литр.

Совладелец «Нефтьмагистрали» Александр Ерастов объяснил повышение цен изменением логистики: по его словам, компания была вынуждена завозить топливо из Беларуси, что увеличило конечную стоимость.

ФАС направила запрос в «Нефтьмагистраль» с требованием до 26 июня предоставить данные о средневзвешенных ценах, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическое обоснование повышения стоимости топлива.

Вслед за этим антимонопольная служба запросила аналогичную информацию у сети АЗС «Трасса», принадлежащей компании «Евротранс», которая управляет 57 заправками в Москве и Подмосковье . Причиной проверки стали также поступившие сведения о росте цен на топливо на этих АЗС .

Рекордные доходы «Нефтьмагистрали»

Адвокат Александр Бенхин заявил NEWS.ru, что при выявлении необоснованного повышения цен сетям АЗС грозят многомиллионные штрафы — от 1 до 15% от всей годовой выручки.

На фоне новостей о повышении цен в открытых источниках были обнародованы финансовые показатели «Нефтьмагистрали» за 2025 год. Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль», чистая прибыль компании достигла рекордных 3,1 млрд рублей.

Этот показатель стал наивысшим в истории сети и продемонстрировал колоссальный рост по сравнению с 2024 годом, когда прибыль составляла лишь 681 млн рублей (рост более чем на 270%).

Выручка компании за тот же период увеличилась на 6,15% и составила 72,7 млрд рублей, а валовая прибыль выросла почти на 58%, достигнув 18,1 млрд рублей.

Почему растут цены

Эксперты связывают рост цен с дефицитом топлива, возникшим из-за участившихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на Московский НПЗ, что повлияло на поставки в столичный регион.

Повреждения привели к сокращению предложения на оптовом рынке. Системный характер проблемы признал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, отметив, что вероятность повторения кризисных явлений сохраняется, и ключевым вызовом остается недостаточный запас прочности по бензину — существующий «навес» в 8—10% необходимо как минимум удвоить.

Вертикально интегрированные компании (ВИНКи) могут субсидировать свои розничные продажи за счет других видов бизнеса, например экспорта.

Независимые сети АЗС, у которых нет собственных НПЗ, закупают топливо на бирже, где цены растут вслед за дефицитом. Они оказываются в уязвимом положении и вынуждены либо работать в убыток, либо поднимать цены, рискуя привлечь внимание ФАС. Некоторые частные АЗС даже ввели ограничения, продавая не более 20 литров топлива в одни руки.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести мораторий на рост цен на топливо до октября 2026 года и ускорить принятие закона о госрегулировании цен на продовольствие, отметив, что рост топливных цен закладывается в себестоимость продуктов и осенью «заплатят все».

Ранее он также требовал отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли как главную причину подорожания. Власти на федеральном уровне предложили снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%, чтобы создать резервный фонд для ручного управления поставками в проблемные регионы.