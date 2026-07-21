Россия могла бы частично перенять опыт Ирландии, где принят закон о реестре лиц, совершивших домашнее насилие. Об этом RTVI сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева. Она отметила, что списки лиц, у которых была судимость, могли бы быть полезны работодателям и тем, кто ходит на свидания.

В Ирландии принят закон о создании публичного реестра лиц, совершающих домашнее насилие. Реестр будет размещаться на сайте Ирландской судебной службы. Там будут публиковаться данные лиц, осужденных за серьезные преступления, связанные с домашним насилием, включая изнасилование, сексуальное насилие, удушение (не повлекшее смерть), преследование, принудительный контроль и распространение интимных изображений без согласия.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагали «помечать» судимых за насильственные преступления, чтобы люди, которых принимают на работу или которые знакомятся на сайтах знакомств, понимали, что человек осужден по «тяжелой статье», например, за убийство, сказала Горячева.

«Тогда ты еще пару раз подумаешь, прежде чем пойти с человеком на свидание. Нас в этом смысле поддержали несколько дейтинг-приложений. И мы знаем, что у Минцифры, МВД есть одни из проектов, где сегодня работодатели могут узнать эту информацию», — отметила парламентарий.

В этом смысле «где-то нас Ирландия опережает», считает Горячева.

«Тем не менее, как будто бы это опыт, который частично можно было бы перенять, потому что, как минимум, это позволяло бы более осознанно подходить к тому, с кем ты вступаешь в отношения, с кем ты идешь на свидание, оценивать свои риски», — заявила собеседница RTVI.

В связи с этим Горячева отметила позитивную практику создания в России публичного реестра неплательщиков алиментов.

«Появилась эта “витрина”, реестр алиментщиков. Публичное осуждение подобных поступков, конечно же, влияет на то, совершит ли вообще человек подобного рода преступления. И мы видим уже сейчас, хоть и не в большом количестве, но уменьшается количество неплательщиков алиментов, потому что, опять же, любой может зайти на сайт, пробить и сделать выводы о том, добропорядочный ты гражданин или нет», — пояснила депутат.

Горячева также сообщила о том, что депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект, направленный на борьбу с навязчивым преследованием (сталкингом) и киберсталкингом. Отдельное наказание вводится за киберсталкинг в отношении несовершеннолетних. За такое правонарушение предлагается административная ответственность в виде административного ареста на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Хорошим опыт Ирландии назвала в разговоре с RTVI и глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.