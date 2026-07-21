Основатель мексиканского картеля «Синалоа» Исмаэль Самбада проведет остаток жизни в тюрьме. Такое решение вынес федеральный суд Бруклина, сообщает BBC.

76-летний наркобарон, известный как «Эль Майо», признал себя виновным по обвинениям в контрабанде наркотиков и участии в преступном сговоре в обмен на отказ прокуратуры от требования смертной казни. Судья Брайан Коган приговорил его к пожизненному заключению и обязал выплатить $15 млрд.

Самбада был арестован в 2024 году в результате операции, организованной сыном его бывшего партнера Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Сын Гусмана убедил Самбаду, что они едут на север Мексики проверить тайные взлетно-посадочные полосы для перевозящих наркотики самолетов, однако их борт приземлился в Техасе, где наркобарона задержали.

На слушании Самбада принес извинения.

«Если я и могу сказать сегодня что-то ценное — так это то, что насилие должно прекратиться. В Мексике и других странах, затронутых наркоторговлей, теряется слишком много жизней, слишком много семей разрушается, и слишком много молодых людей попадают в ловушку, которая ведет только к тюрьме или смерти», — сказал бывший глава картеля.

Самбада попросил поместить его в тюремный госпиталь из-за проблем со здоровьем, связанных с возрастом. Федеральные прокуроры настаивают на более строгих условиях содержания, утверждая, что он по-прежнему представляет угрозу безопасности и может продолжать руководить наркоторговлей даже из тюрьмы. Окончательное решение о месте его заключения примет Федеральное бюро тюрем.

В материалах обвинения Самбаду называют «одним из самых, если не самым влиятельным наркоторговцем в мире».

Как заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла, Самбада «почти четыре десятилетия отравлял американцев, чтобы заработать миллиарды долларов прибыли, и отдавал приказы об убийстве всех, кто вставал на его пути».

Картель «Синалоа», основанный Самбадой и Гусманом в конце 1980-х годов, поставлял в США огромные объемы кокаина и других наркотиков. С момента ареста Самбады картель охватила внутренняя война между двумя враждующими фракциями: сотни людей числятся пропавшими без вести в мексиканском штате Синалоа.

После ареста и экстрадиции в США в 2016 году Гусмана, который также отбывает пожизненный срок, в картеле начались междоусобицы — группировки вступили в борьбу за контроль над территориями, отражая атаки конкурирующих банд.

По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), «Синалоа» контролирует до 40% наркотрафика в США и в 2025 году получил около $8 млрд чистой прибыли, бóльшую часть — от сбыта фентанила. На американском рынке картель является одним из основных поставщиков этого синтетического опиоида, из-за передозировок которого за последние пять лет умерли более 400 тысяч местных жителей.

В первый же день своего второго президентского срока Дональд Трамп объявил об усилении давления на Мексику и картели, включая признание преступных организаций террористическими группами. Мексиканское правительство также активизировало борьбу с картелями, направив в Синалоа тысячи военнослужащих.

По данным мексиканской организации Causa Comun, с начала военной операции против наркокартелей в 2006 году было убито более 450 тысяч человек.

В июле 2026 года Мексика и США провели совместную операцию «Тихоокеанский щит», в ходе которой было ликвидировано 12 лабораторий по производству синтетических наркотиков и арестовано 67 членов картеля. При этом, по данным экспертов, несмотря на аресты ключевых фигур, структура картеля продолжает функционировать, и места Самбады и Гусмана уже заняли новые лидеры.