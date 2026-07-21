Американским оружейникам станет сложнее закупать критически важные для них редкоземельные металлы у Китая из-за новых требований к получению разрешений на такие сделки. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.

Аналитики отмечают, что новые правила могут на время замедлить производство оружия, поскольку переход на новых поставщиков требует длительной сертификации, однако в долгосрочной перспективе это снизит зависимость США от Китая в оборонной сфере.

Нововведения касаются всех критически важных для оборонной промышленности материалов, включая редкоземельные элементы, 90% переработки которых в мире контролирует Китай.

Участники американского ОПК должны будут оценивать своих поставщиков на предмет иностранного владения, финансовой уязвимости и производственных рисков, а также заменять ненадежных партнеров.

Согласно новым правилам, компании больше не смогут получить освобождение от действующего запрета на закупки китайских редкоземельных металлов, просто указав, что поставщик из КНР является самым дешевым или доступным вариантом. Теперь подрядчики должны:

доказать, что исчерпали все возможности поиска альтернатив,

раскрыть точное происхождение закупаемых материалов,

представить план по сокращению зависимости от поставщиков, закупки у которых запрещены, — с указанием конкретных сроков его реализации.

В случае несоблюдения требований компании могут лишиться контрактов.

«Больше никаких “мы ничего не пробовали, и у нас нет вариантов”», — заявил старший советник Белого дома по торговле и промышленности Питер Наварро на брифинге перед подписанием указа.

Он также отметил, что новый порядок получения разрешений на закупки — «не бюрократическая волокита, а подготовка к полю боя», поскольку Пентагон должен знать, насколько американские ракетные системы и другая военная техника зависят от иностранных поставщиков.

Указ обязывает Минобороны провести ревизию всей цепочки поставок, включая субподрядчиков нижних уровней, чтобы выявить происхождение критически важных минералов, компонентов и других материалов.

Мера направлена на устранение уязвимостей, которые сохраняются, даже несмотря на многолетние запреты на закупки в странах, которые США считают геополитическими противниками.

Администрация Трампа последовательно ужесточает политику в отношении цепочек поставок с 2025 года. Ранее были подписаны указы о модернизации оборонных закупок, стимулировании добычи полезных ископаемых в США и разработке стратегии передачи вооружений союзникам.

По данным Геологической службы США, Китай контролирует около 60% мировой добычи редкоземельных элементов и 90% их переработки.

В 2025 году КНР ввела ограничения на экспорт галлия и германия, используемых в производстве полупроводников и радарных систем, что спровоцировало рост цен и усилило обеспокоенность Пентагона.

В ответ в США активизировались проекты по разработке собственных месторождений, в частности, в Юте и Неваде. Однако, по оценкам экспертов, полное замещение китайских поставок может занять от 5 до 10 лет и потребовать миллиардных инвестиций.