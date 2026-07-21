В Москве и области на этой неделе из-за атлантических циклонов почти все рабочие дни будут дождливыми, а теплые ночи постепенно сменятся более прохладными. Об этом RTVI рассказали главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова и начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«На этой неделе погода будет неустойчивая: ее будут определять циклоны атлантического происхождения. Обильных осадков мы с ними не ждем, но тем не менее кратковременные дожди будут приниматься практически всю рабочую неделю. Может быть, только в среду будет чуть меньше дождя, чем в остальные дни рабочей недели», — рассказала Позднякова.

Понедельник, 20 июля, стал самым теплым днем последней декады, отметил Цыганков: «Среднесуточная температура была на два с лишним градуса выше нормы». «А дальше будут проходить атмосферные фронты, как сегодня. В течение недели будет переменная облачность с небольшими дождями — сегодня дождик, возможно, будет побольше», — добавил он.

Позднякова уточнила, что во вторник, 21 июля, днем воздух успеет заметно прогреться. «Сегодня будет высокая температура, потому что мы будем находиться между фронтами, и пока подойдет холодный фронт, температура в Москве успеет повыситься до 24-26 градусов», — сказала она. Ночью, по ее словам, сохранится тепло — 17-19 градусов, как и накануне.

В среду синоптик ждет смены воздушного потока. «Завтра у нас уже произойдет смена воздушного потока, ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха на высоте уже будет понижаться, это скажется на приземной температуре», — пояснила Позднякова, уточнив, что днем в среду и четверг воздух прогреется до 22-24 градусов.

Цыганков при этом предупредил о похолодании в середине недели. «В следующие дни — среду, четверг, пятницу — тоже ожидаются кратковременные дожди. Температурный фон градуса на четыре понизится. То есть ночные температуры — 12—14 градусов, дневные — в пределах 20—24 градусов», — сообщил собеседник RTVI. Однако, добавил он, погода в целом останется «теплой, летней, чуть-чуть ниже нормы — на полградуса-градус».

К концу рабочей недели, как уточнила Позднякова, температура опустится еще немного. «В последующие дни температура воздуха начнет постепенно понижаться, и в конце рабочей недели преобладающая температура в Москве уже будет в пределах 21-23 градуса, не более того», — сказала она, уточнив, что ночью похолодает до 15-17 градусов. И если вчера и сегодня температура держалась выше климатической нормы, то к концу недели, как объяснила собеседник RTVI, она будет немного ниже — «где-то на градус-полтора».