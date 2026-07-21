В России нужно законодательно ограничить долю негативного и агрессивного контента на телевидении. С таким предложением к главе Минцифры обратились депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Поводом стал рост тревожности у россиян на фоне того, что подавляющее большинство граждан по-прежнему получает информацию именно через ТВ. Копия обращения есть в распоряжении RTVI.

«В телевизионном эфире отсутствует единый нормативный механизм, ограничивающий совокупную долю материалов с высокой негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой. Действующие запреты охватывают отдельные категории недопустимых материалов, однако не регулируют ситуацию, при которой значительная часть эфирного времени занята конфликтной, тревожной, агрессивной или эмоционально напряженной подачей», — говорится в письме.

Его авторы — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачёв и замглавы фракции Сардана Авксентьева. В обращении они ссылаются на данные ВЦИОМ, согласно которым программы по телевизору или через интернет смотрят 82% граждан России, 57% — ежедневно; среди людей старше 60 лет эти показатели достигают 94% и 84% соответственно. Информационный контент, отмечают депутаты, занимает существенную часть телепросмотра.

Они также ссылаются на данные апрельского замера ВЦИОМ в рамках проекта «Эмоциональный тонометр», согласно которым доля россиян с тревожным эмоциональным состоянием составила 25% и продолжает расти.

Отдельно они ссылаются на более раннее декабрьское исследование того же центра: индекс стресса граждан по итогам октябрьского опроса 2025 года достиг 50,6 пункта из 100, увеличившись на 8,8 пункта по сравнению с 2022 годом. Также в письме приводятся данные Института психологии РАН — по ним, симптомы депрессии фиксируются у 39% респондентов, тревоги — у 24%, а число обращений россиян за психологической помощью с 2009 по 2024 год выросло вдвое.

Депутаты предлагают использовать уже существующий в законодательстве подход к нормированию содержания эфира: статья 10 закона «О рекламе» обязывает рекламораспространителей отводить под социальную рекламу не менее 5% годового объема транслируемой рекламы.

По аналогии, считают авторы обращения, можно установить для телеканалов предельную долю контента с повышенной негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой.

«Для практической реализации меры необходимо разработать единую методику отнесения телевизионного материала к контенту с повышенной негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой. Такая методика должна учитывать не тему материала саму по себе, а совокупность признаков его подачи: преобладающую эмоциональную тональность, агрессивность лексики, конфликтность формулировок и т. д.», — уточняют парламентарии.

Депутаты просят Шадаева рассмотреть возможность подготовки соответствующих поправок в законодательство о СМИ и телевещании, включая разработку единой методики оценки такого контента, и проработать вопрос совместно с Роскомнадзором, Минздравом, Минкультуры, отраслевыми экспертами и представителями телеиндустрии.

В работе над материалом принимал участие Достоевский Г.