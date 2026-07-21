Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в 2026 году — предположительно 14—15 октября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в американских официальных кругах.

По данным Politico, Патель сначала посетит Москву, а затем Санкт-Петербург. Принимающей стороной, вероятно, выступит ФСБ. Неизвестно, встретится ли директор ФБР с президентом России Владимиром Путиным или его ближайшими помощниками, и какова повестка предстоящих переговоров.

Пресс-служба Белого дома переадресовала запрос Politico в ФБР; в самом ФБР и Минюсте на запросы не ответили.

Последним главой Бюро, посещавшим Россию, был Роберт Мюллер — в 2013 году; позже он возглавил расследование связей предвыборного штаба Трампа с Россией в 2016 году.

Сам Патель в 2017—2018 годах был сотрудником комитета по разведке Палаты представителей под руководством конгрессмена Девина Нуньеса и участвовал в попытках поставить под сомнение расследование связей Трампа с Москвой — эпизод, который сам Патель называет «мистификацией Russiagate». Позже, уже работая в аппарате Совета национальной безопасности, он в 2020 году тайно летал в Сирию для переговоров об освобождении американских заложников. Помимо этого, Патель писал детские книги, высмеивающие демократов — инициаторов расследования по России.

За время пребывание на посту главы ФБР Патель уже попадал в скандалы, связанные с зарубежными поездками. Например, он появился на финале хоккейного турнира зимней Олимпиады в Италии (это объяснялось необходимостью экстрадиции хакера из Китая), ездил на снорклинг у затонувшего линкора в Пёрл-Харборе. Также Пателя обвиняли в использовании правительственного самолета для визитов к его девушке — исполнительнице кантри-музыки. В начале июля высокопоставленные демократы в судебных комитетах обеих палат Конгресса начали двухпалатное расследование возможного злоупотребления Пателем служебными самолетами и бюджетными средствами.

После начала вооруженного конфликта России и Украины в 2022 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена избегали визитов в Россию, хотя посольство США в Москве продолжало работу. Трамп же стремился снизить напряженность в отношениях с Путиным: его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер неоднократно посещали Россию, включая встречи с российским лидером, для обсуждения завершения войны в Украине. Сам Трамп встречался с Путиным на Аляске в 2025 году.