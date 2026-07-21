Председатель партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что у России есть возможность и основания, чтобы перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба». Так он прокомментировал заявление министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди о том, что Будапешт должен «закрыть двери» перед Москвой.

«А может быть, стоит пойти навстречу этому господину? Сегодня наша сырая нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» снабжает два НПЗ в Венгрии и Словакии, а оттуда топливо идет на Украину. Мне одному эта ситуация кажется дикой? Раз в Будапеште чем-то недовольны, не будем им навязываться, перекроем ветку и все станут довольны», — сказал Миронов.

А если венгерские власти уверяют, что не желают рвать отношения с Москвой, пусть и венгры, и словаки поставляют нефтепродукты в Россию — они здесь не будут лишними, подчеркнул парламентарий.

«Санкции? Это их проблемы. А наша проблема — сократить поставки топлива для ВСУ, на которых наши «друзья» наживаются, даже еще нам козью морду строят», — добавил Миронов.

Ранее министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил на конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности», что новое правительство страны намерено «захлопнуть дверь перед Россией», чтобы союзники по НАТО и ЕС ему вновь доверяли, передает Telex. По его словам, российская разведка «пыталась проникнуть через черный ход» в республику и другие страны ЕС.

Позже министр на своей странице в Facebook* уточнил, что «вопросы национальной безопасности, защиты критически важной инфраструктуры, надежности поставок и нашего членства в НАТО не допускают в этой сфере никаких компромиссов».

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