Президент США Дональд Трамп получил от своего российского коллеги Владимира Путина символический подарок — хоккейную шайбу. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комиссии США по изящным искусствам, посланник главы Белого дома на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Родни Мимс Кук-младший.

«Путин был очень любезен. Он также доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему “ответную шайбу”», — рассказал Кук. По его словам, поводом стало то, что Путин «хорошо играет в хоккей».

«Через неделю я положил настоящую шайбу на стол президента Трампа, и “подарок” ему очень понравился», — добавил собеседник издания.

По мнению Кука, этот эпизод главы двух государств могли обсудить во время телефонного разговора 14 июня, в день 80-летия Трампа.

Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, тогда беседа продолжалась 55 минут и носила «дружеский и откровенный характер»; при этом на вопрос о подарках к юбилею он ответил, что «подарки не отправлялись».

Сам визит в Санкт-Петербург Кук назвал «исключительным случаем». Путин приветствовал американца со сцены на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня — момент, которого, по словам Кука, не ожидали ни он сам, ни Госдепартамент. «Я был немного удивлен», — признался чиновник.

Кук возглавляет Федеральную комиссию США по изящным искусствам, а также является президентом Национального фонда охраны памятников; на форум он приехал, чтобы возобновить культурные обмены между странами.

Он встретился со старыми знакомыми — дирижером Валерием Гергиевым и ректором Санкт-Петербургской академии художеств Семеном Михайловским, — а вскоре после поездки в США и Атланте с концертами выступил скрипач Михаил Симонян, протеже Гергиева.

По оценке Кука, реакция на его миссию в Вашингтоне оказалась благожелательной: «Госдепартамент остался очень доволен». Чиновники, сопровождавшие его в Петербурге, были впечатлены как приемом, оказанным российской стороной, так и уровнем культурных контактов, которые удалось восстановить.

Главным препятствием для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном Кук назвал конфликт на Украине.

«У России есть все возможности достичь урегулирования, а мы готовы этому поспособствовать», — подчеркнул он, добавив, что боевые действия стали «тяжким бременем для всего мира». В качестве символического шага к перемирию Кук предложил приурочить прекращение огня к выступлению Гергиева и российского симфонического оркестра в Карнеги-холле — там же, где 135 лет назад дебютировал Петр Чайковский.