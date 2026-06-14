Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием во время телефонного разговора, который стал 13-м с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передают ТАСС и РИА Новости.

По словам Ушакова, беседа продолжалась 55 минут и носила «дружеский и откровенный характер».

Трамп был «тронут» поздравлением от Путина и сообщил, что президент России был первым иностранным лидером, который позвонил ему в день рождения. Подарков имениннику из Кремля не передавали, уточнил Ушаков.

Он рассказал, что поздравления Путина звучали неформально и отражали его высокую оценку некоторых личных качеств главы Белого дома.

«Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей», — перечислил Ушаков.

В ходе разговора российский и американский лидеры обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Трамп снова выступил за прекращение боевых действий на Украине и выразил готовность воздействовать на Киев и Европу, чтобы двигаться в этом направлении.

Президенты согласовали, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в ближайшее время в очередной раз приедут в Россию.

Также Путин подтвердил в беседе свою позицию, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с ним, то пусть приезжает для этого в Москву.

Путин в беседе также передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп и высоко оценил ее работу по воссоединению российских и украинских детей с их семьями.

Американский президент, со своей стороны, рассказал Путину о готовящемся меморандуме между США и Ираном. По словам Трампа, он рассчитывает, что «итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня».

Российский президент в ответ выразил удовлетворение, что конфликт с Ираном, «который был способен поджечь весь регион и не только», удается купировать, сообщил Ушаков.

В предыдущий раз Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.