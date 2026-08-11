Стали известны подробности тайной пересадки президента США на военный самолет при вылете с саммита НАТО в Анкаре: Дональда Трампа везли в тележке для кейтеринга. «Изящная уловка» — пишет об этом The Guardian со ссылкой на публикации американских газет The Washington Post и The New York Times.

Внимание к тому перелету было приковано из-за скандальной истории вокруг Boeing 747-8, подаренного Трампу королевской семьей Катара. Этот самолет оказался самым дорогим заграничным подарком президенту США в истории страны, и в Вашингтоне сомневались, стоило ли его принимать. Предполагалось, что воздушное судно полностью перестроили под борт №1 со всеми требованиями безопасности, но в Анкаре вскрылось обратное.

Поездка на саммит НАТО стала первым зарубежным перелетом нового самолета, ускоренная модернизация которого уже вызывала вопросы о стоимости и уровне безопасности. Саммит проходил на фоне обострения конфликта с Ираном, который граничит с Турцией.

В результате Трампа внезапно решили не везти на родину на катарском Boeing. Сам он объяснил смену борта тем, что новый самолет должны осмотреть военные на авиабазе RAF Милденхолл в Англии. Президент США поднялся по трапу в свой старый Air Force One так быстро, что журналисты не успели его сфотографировать.

Однако, как выяснилось сейчас, на этом борту он и не полетел.

Уловка, опробованная на Клинтоне

По данным Washington Post, через несколько минут — уже не под прицелом телекамер — Трампа тайно переправили на военно-транспортный самолет Air Force C-32A, причем об этом не знали ни сопровождавшие его журналисты, ни даже некоторые сотрудники Белого дома.

Источник WP утверждает, что «операцию обмана» устроили из-за получения достоверной угрозы убийства Трампа, связанной с Ираном. Сам он открыто говорил, что даже оставил инструкции на случай, если станет жертвой организованного иранскими властями покушения.

Схожую схему провернули в 2000 году с Биллом Клинтоном, который полетел в Пакистан на военном самолете, а президентский Air Force One отправили по тому же маршруту в качестве отвлекающего маневра.

Корреспонденты из президентского пула верили, что летят на старом Air Force One вместе с Трампом. Им велели держать шторки в пресс-салоне закрытыми. В таком же заблуждении пребывали находившиеся на борту представители администрации.

«Наверное, потому что это был опасный рейс», — говорил потом Трамп журналистам, отвечая на вопрос о причине, по которой им пришлось сидеть с закрытыми шторками.

Он также добавил, что если летит он сам, то летят и все остальные, имея в виду общую степень риска для всех находившихся на борту.

В Белом доме даже после перелета продолжали публично утверждать, что 8 июля Трамп покинул турецкую столицу на старом борту №1. Сам он тоже писал в Truth Social, что пользовался «прежним Air Force One» вместо подаренного Катаром нового Boeing 747-8.

Как пишет WP, военный C-32A с Трампом прибыл в Британию около 22:20 по местному времени. Его старый Air Force One с журналистами приземлился там же через несколько минут. В статье говорится: неясно, как именно главу государства незаметно пересадили на другой борт, с трапа которого он потом прилюдно спустился — это есть на фотографиях пресс-пула.

Судя по снимкам, Трамп сошел по трапу старого Air Force One в 22:56. Он помахал журналистам, но не подошел к ним, а потом пообщался с военными и направился к подаренному Катаром самолету.

«Инструменты для устранения угроз»

Когда WP и NYT опубликовали статьи о тайной пересадке Трампа с одного борта на другой, в его администрации не стали это опровергать — но и не подтвердили напрямую.

«Как президент недавно сказал, у Америки много врагов, которые нацелены на него, и мы используем все доступные нам инструменты для устранения этих угроз», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

Ранее New York Times со ссылкой на данные Секретной службы сообщала, что подаренный Катаром борт не обладает полным набором систем защиты от ракет — и это якобы стало одной из причин, по которой Трамп в июле вернулся с саммита на другом самолете.

Источники, знакомые с возможностями нового лайнера, рассказали, что он не обладает всеми функциями старого борта — в частности, системой ослепления ракет и дипольными отражателями. Замену самолета назвали превентивной мерой по рекомендации Секретной службы, не связанной с конкретной угрозой.

Промышленность и Пентагон оценивали полную модернизацию Boeing 747-8 в $1 млрд, а срок работ — в два года. При этом глава ВВС США утверждал, что удастся уложиться менее чем в $400 млн и сделать это быстрее.

Самый дорогой и большой борт №1 в истории

Boeing 747-8 прибыл на авиабазу Джойнт-Бейс-Эндрюс в июне. Трамп лично провел экскурсию по новому самолету для журналистов и назвал его самым роскошным лайнером в мире, а также самым большим бортом №1 из всех, что когда-либо строились.

«Этот самолет был превращен в летающий Белый дом с уровнем роскоши, которого никто никогда не видел. Никто никогда не видел ничего подобного, и всего за 10 месяцев — в сроки, которые никто не считал возможными», — хвастался Трамп.

Вместо традиционной ливреи голубого, серебристого и белого цветов, которой президентские самолеты окрашивали со времен администрации Кеннеди, катарский борт получил красно-бело-синюю цветовую гамму — по словам Трампа, в соответствии с государственным флагом.

«Пришло время перемен. Все было продумано хорошо. Это был мой выбор», — сказал президент США, пояснив, что лично утвердил новый дизайн.

Самолету, который в ВВС называют VC-25B Bridge, предстоит пройти серию испытательных полетов — их называют «финальным экзаменом» перед официальным включением в президентский авиапарк.

Глава штаба ВВС генерал Кен Уилсбах отмечал, что многие считали модернизацию катарского лайнера невозможной, однако американским военным удалось обеспечить безопасный и надежный воздушный командный пункт в ускоренные сроки.

Катарский лайнер будет использоваться как временный президентский борт до тех пор, пока Белый дом не получит основной самолет VC-25B нового поколения — при его модификации приоритет отдавался функциональности, а не эстетике.