Подаренный президенту США королевской семьей Катара борт Air Force One не обладает полным набором систем для защиты от ракет, из-за чего Дональду Трампу пришлось возвращаться с саммита НАТО на своем старом самолете. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию Секретной службы.

В понедельник Трамп отправился на саммит в Турцию на новом самолете, но после возобновления конфликта с Ираном и ударов США по стране борт заменили на старую модель.

В среду американский лидер опроверг связь замены самолета с безопасностью, заявив, что это сделано для демонстрации нового борта на американских базах. Однако журналистам в Анкаре он неоднократно заявлял, что стал главной целью Тегерана. Позже Трамп написал в соцсетях, что летит на старом самолете «ради старых времен», чтобы показать новый борт на авиабазе Милденхолл в Англии.

При вылете из Анкары Трамп так быстро поднялся на борт, что журналисты не успели его сфотографировать, а пассажирам приказали опустить шторки. Потом президент США заявил, что это было сделан из-за угрозы со стороны Ирана.

Замена самолета усилила вопросы о том, был ли новый Boeing 747-8, предоставленный Катаром, модернизирован с достаточными мерами безопасности. Законодатели и чиновники выразили обеспокоенность, можно ли было в ускоренные сроки установить усовершенствованную систему противоракетной обороны и провести другие модификации.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг заявил, что новый самолет оснащен высокоуровневыми протоколами безопасности, гарантирующими безопасность президента. Он добавил, что администрация Трампа использует все средства, включая отвлечение внимания и дезинформацию, для противостояния угрозам.

Однако источники, знакомые с возможностями нового самолета, сообщили, что он не обладает всеми функциями старого. Внезапная замена была превентивной мерой по рекомендации Секретной службы, не связанной с конкретной угрозой.

По данным СМИ, старая модель оснащена системой ослепления ракет и дипольными отражателями. Неясно, установлены ли эти системы на новом самолете. Промышленность и Пентагон оценивают полную модернизацию в $1 млрд и до двух лет работы, хотя министр ВВС назвал сумму менее $400 млн.

Прошлым летом ВВС начали модернизацию Boeing 747 по приказу министра обороны США, но все детали были засекречены. Работы велись на секретном объекте в Техасе. Американские законодатели критиковали этот план, опасаясь, что Трамп будет требовать ускорения работ в ущерб безопасности, включая защиту от электромагнитного импульса.

Бывший помощник министра ВВС Эндрю П. Хантер заявил, что для полной модернизации Boeing 747 требуется более года из-за структурных изменений в системах безопасности. Он уточнил, что за то время, которое было потрачено на адаптацию подаренного Катаром борта, можно было успеть модернизировать только связь, но не системы, требующие существенной перестройки. ВВС отказались комментировать, были ли эти меры включены в программу модернизации катарского самолета.