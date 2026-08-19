Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра над российскими регионами было уничтожено 453 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале. В Донецке и Белгородской области есть жертвы.

По данным оборонного ведомства, дроны были перехвачены над 22 регионами — Подмосковьем, Кубанью, Крымом, Башкирией, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями.

Кроме того, несколько беспилотников были сбиты над Черным морем.

В Донецке в результате атаки дронов погибла женщина — 62-летняя жительница Кировского района. Там же пострадала 48-летняя женщина. Кроме того, ранения получили двое мужчин и 20-летняяя девушка в Калининском районе.

Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что ночью БПЛА ударили по Калининскому району, где повредили пять торговых павильонов, гараж, три автомобиля и остекление в многоквартирном доме.

По Белгородской области за последние сутки было нанесено 133 удара, включая шесть артиллерийских обстрелов и столько же сбросов взрывных устройств с дронов. По словам главы региона Александра Шуваева, жертвой «целенаправленной атаки» в Шебекинском округе стал местный житель.

«Кроме того, вчера в Белгородском округе обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Еще 18 человек пострадали. Из них двое детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии в местных больницах.

«Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Будем следить за их состоянием и в случае необходимости переведем в федеральные клиники», — заверил Шуваев.

В Уфе после атаки БПЛА загорелся один из нефтеперерабатывающих заводов, его установка получила повреждения. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, восстановление займет пару дней.

«У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте», — уточнил он в своем телеграм-канале.

По словам Хабирова, по промпредприятиям Уфы было выпущено шесть беспилотников, один из которых «сбился с пути» и попал в многоэтажный жилой дом в районе Затон.

«Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом», — рассказал глава республики.

Он добавил, что пострадавшему студенту-иностранцу проведут полное медицинское обследование, чтобы исключить возможный ущерб здоровью.

В Курской области, по словам ее губернатора Александра Хинштейна, за последние сутки было сбито 127 БПЛА различного типа, в том числе три со взрывными устройствами.

Из-за попадания беспилотника в дерево у здания детсада в курском городе Обоянь были эвакуированы 12 воспитанников и 13 сотрудников, никто не пострадал.

«Территория оцеплена, оперативные службы работают на месте», — сообщил Хинштейн.

Кроме того, в селе Высоконские дворы Медвенского района Курской области дрон повредил объект энергетической инфраструктуры, добавил глава региона. Также, по его словам, в Рыльском районе БПЛА причинил ущерб кровле частного дома в деревне Рыжевка.

Во Владимире в результате ночных ударов беспилотников «есть повреждения построек в дачном секторе», написал глава Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

В Нижегородской области, по словам ее губернатора Глеба Никитина, дроны повредили два частных дома, припаркованные машины и стекла в окнах и на балконах жилой многоэтажки. В местном аэропорту на фоне массированной атаки были задержаны.