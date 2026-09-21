Призыв президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не приведет к реальному изменению ситуации. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Как считает эксперт, призыв Трампа — это лишь очередная попытка давления на Киев, а таких уже было множество. За этим скрывается стремление главы Белого дома отвлечь внимание от собственных проблем на Ближнем Востоке и «перевести стрелки», сказал Блохин.

Он напомнил, что именно Ближний Восток является мировым энергетическим хабом, и кризис именно в этом регионе провоцирует рост нефтяных цен.

«Так как там сейчас хаос, блокировка Ормузского пролива то работает, то нет, горят базы американцев и их союзников, то именно с этим связана стоимость сырья. А Трамп пытается перевести внимание публики на украинский конфликт и связать это с ударами по НПЗ», — рассудил политолог.

Он выразил убеждение, что заставить Украину прекратить удары может только полная победа России в зоне боевых действий.

Трамп как минимум дважды за последнюю неделю призывал Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ. 13 сентября он заявил журналистам, что нехватка дизельного топлива в мире возникла не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а «из-за того, что происходит между Россией и Украиной».

«Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, потому что это вызывает дефицит», — сказал американский лидер во время визита в Ирландию.

20 сентября Трамп повторил призыв в личном телефонном разговоре с Зеленским, утверждают источники Axios и Financial Times (FT). По данным собеседников изданий, президент США очень часто говорил про дизель и его растущую стоимость.

21 сентября Трамп написал в соцсети Truth Social, что из-за конфликта с Украиной Россия «утратила контроль» над своей дизельной промышленностью, поскольку «большое количество» ее НПЗ поражены или временно выведены из строя. Президент США призвал завершить «нелепые и бесконечные» боевые действия с Украиной, добавив, что от этого «страдает весь мир».

Как пишет FT, по данным на понедельник, цены на дизельное топливо в США достигли нового рекорда в $6,51 за галлон, что на 70% больше, чем с начала войны с Ираном в феврале.