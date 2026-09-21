Экономические партнеры России страны озабочены законопроектом об «адских санкциях», который подписал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики», — сказал он.

Песков добавил, что подписание законопроекта не способствует восстановлению отношений между Россией и США, как и продвижению по пути украинского урегулирования.

Представитель Кремля отметил, что в отношении России введено уже более 30 тыс. различных санкций, но стране удалось «в значительной степени» адаптироваться к ним и найти способы сгладить негативный эффект.

Последствия «адских санкций»

Венгрия попросила США не распространять на страну новые пошлины и ограничительные меры, связанные с приобретением российских энергоносителей. Об этом сообщил в соцсетях глава комитета по внешней политике венгерского парламента от правящей партии «Тиса» Мартон Хайду.

Соответствующий вопрос поднимался на встрече с членами палаты представителей США во время поездки в Вашингтон. В ходе дискуссии Хайду призвал оказать поддержку Венгрии в вопросе снижения зависимости от российских энергоресурсов и освободить страну от санкций на переходный период.

Индийские нефтеперерабатывающие компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, рассматривают возможное уменьшение закупок сырой нефти у России из-за риска попасть под новые пошлины и приступили к поискам альтернативных поставщиков.

Собеседники агентства уточнили, что Индия будет наблюдать за практикой применения заявленных США мер по отношению ко всем крупным покупателям российских энергоресурсов, включая Китай.