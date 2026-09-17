Американский закон об «адских» санкциях, разрешающий президенту Дональду Трампу вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих нефть и газ у России, будет иметь последствия для энергетического рынка во всем мире. Об этом политолог-американист, преподаватель ВШЭ Глеб Игнатьев рассказал в эфире RTVI. Он предположил, что Трамп может ввести тарифы не раньше ноября.

По словам Игнатьева, новый пакет санкций направлен в первую очередь «на всевозможных партнеров России». «Из которых выделяются Китай и Индия как покупатели российских энергоресурсов, которые попадают под потенциальные тарифы», — сказал политолог.

«Сама Россия немножко уже не в фокусе этих санкций, потому что против России основные санкции уже приняты и были утверждены и введены в законы США предыдущей администрацией [президента Джо Байдена]», — заявил Игнатьев.

Законопроект повлияет на весь мировой энергетический рынок, считает эксперт. «Россия занимает большой процент на рынке нефти и газа, и любые новые ограничения и санкции в отношении российской торговли в этих сферах повлияют и на цены, и на доступность нефти и газа за пределами региона — потенциально по всему миру», — пояснил Игнатьев.

По его мнению, в 2026 и 2027 году не стоит ждать «существенного понижения цен на нефть» в мире, а цена на бензин в США будет расти. «Американцев ждет повышение цен вне зависимости от конкретно этого законопроекта. Они уже активно растут на фоне событий на Ближнем Востоке», — отметил Игнатьев.

При этом он полагает, что если Трамп введет санкции, то не раньше ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Я предположу, что Трамп не будет торопиться и подождет хотя бы до момента после выборов, которые пройдут 3 ноября», — сказал Игнатьев.

16 сентября Палата представителей США поддержала законопроект об «адских» санкциях. «За» проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Ранее законодательную инициативу поддержал Сенат. Теперь документ отправится на подпись Трампу.

Законопроект в апреле 2025 года внесли сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь. Они представляли Республиканскую и Демократическую партии соответственно. Изначально документ предусматривал возможность ввести дополнительные пошлины в размере 500% для всех стран, покупающих энергоносители у России. Позже максимальный размер пошлин сократили до 100%. Президент США сможет вводить их против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также против пяти стран, наиболее активно помогающих обходить американские санкции против российского нефтяного экспорта.

Сенатор Грэм* скончался в июле 2026 года. Он называл предлагаемый пакет санкций «законопроектом из ада» («bill from hell»).

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