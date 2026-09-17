Индия в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана заявила, что продолжит обеспечивать свою энергобезопасность, исходя из собственных торговых и экономических интересов. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Там сообщается, что индийское правительство приняло к сведению решение американских законодателей и будет следить за дальнейшим развитием событий.

Несмотря на угрозу жестких мер в отношении стран, которые являются ключевыми покупателями российских нефти и газа, Индия будет действовать независимо — так, как считает необходимым, предупредило индийское внешнеполитическое ведомство.

«Как уже неоднократно заявлялось ранее, Индия по-прежнему твердо привержена обеспечению энергетической безопасности 1,4 миллиарда своих граждан. Она будет продолжать делать это за счет диверсификации источников поставок и на основе меняющейся рыночной конъюнктуры», — сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что в последние месяцы индийские власти доводили свою позицию на переговорах высокого уровня с представителями руководства США. Индия среди прочего «очень четко обозначила», какие последствия могут повлечь новые американские санкции «не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка».

«Индийская сторона также ясно дала понять о своей решимости принять все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов», — заявил МИД.

Ведомство добавило, что проблемы, которые будут возникать из-за жестких мер США, будут решаться в тесном сотрудничестве с индийским бизнесом.

Палата представителей США 16 сентября приняла законопроект, который с 2025 года продвигал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Он называл новый пакет «законопроектом из ада» («bill from hell»).

Новые меры направлены против энергетической и оборонной промышленности РФ и так называемого «теневого флота». Среди прочего документ позволяет президенту США вводить пошлины в размере до 100% на третьи страны, покупающие российские нефть и газ. В их число входят Индия и Китай.

Сенат одобрил документ в августе. Теперь он направлен на подпись президенту Дональду Трампу. В Белом доме утверждали в июле, что американский лидер поддержит инициативу.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов