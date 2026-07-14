Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Поддержка президента может ускорить продвижение документа в Конгрессе спустя несколько дней после смерти Грэма.

По данным телеканала, Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявили, что после длительных переговоров достигли договоренности с администрацией по законопроекту. При этом до последнего времени оставалось неясно, готов ли Трамп лично поддержать инициативу, поскольку ранее он критиковал документ и настаивал на сохранении за президентом широких полномочий по введению санкций. В понедельник, отвечая на вопрос CNN, подпишет ли он законопроект, Трамп сказал: «Мы обсуждаем это… Решение примем очень скоро».

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил, что Белый дом тесно работал с Грэмом над законопроектом, и выразил надежду на его принятие при поддержке обеих партий. По словам Тьюна, в последние дни жизни Грэм считал этот документ своим главным политическим приоритетом и надеялся, что он станет частью его политического наследия.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил CNN, что намерен обсудить с руководством Сената сроки рассмотрения документа и поиск нового республиканского соавтора вместо Грэма.

Законопроект Линдси Грэма Sanctioning Russia Act of 2025 предусматривает введение новых первичных и вторичных санкций против России. Документ предлагает ввести 500-процентные пошлины на импорт российских товаров в США, а также аналогичные тарифы в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Эти меры направлены в первую очередь против государств, сохраняющих торговлю с Россией, включая крупных покупателей российских энергоресурсов.

Кроме того, законопроект предусматривает блокирующие санкции против президента России, представителей высшего военного руководства, российских государственных банков, а также иностранных физических и юридических лиц, поставляющих вооружения и другую военную продукцию российским вооруженным силам (заморозка активов и запрет на сделки). Также предлагается запретить экспорт из США в Россию американских энергоносителей и энергетической продукции.

Одной из ключевых особенностей инициативы являются вторичные санкции, распространяющиеся на третьи страны и иностранные компании, сотрудничающие с Россией. Законопроект поддержали более 80 сенаторов, однако для вступления в силу он должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом.