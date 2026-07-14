Американский сейсмолог Юлинь Чэнь, занимавшийся исследованиями по обнаружению ядерных испытаний КНДР, почти два года находится под стражей в Китае по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его супругу, американских законодателей и организации, занимающиеся защитой заложников. По данным агентства, в марте госсекретарь США Марко Рубио признал Чэня «неправомерно задержанным», что сделало его освобождение одним из приоритетов Вашингтона.

Как рассказала жена ученого Юйфан Жун, администрация США не объявляла об этом публично, чтобы не осложнять дипломатические усилия. По ее словам, во время визита в Пекин в мае президент США Дональд Трамп поднимал вопрос задержания Чэня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Reuters отмечает, что источник, знакомый с ситуацией, не подтвердил напрямую этот разговор, однако заявил, что американская администрация сосредоточена на освобождении ученого.

По словам супруги Чэня, китайские следователи более 100 раз допрашивали его о научных работах, посвященных сейсмическим признакам ядерных испытаний Северной Кореи. Исследования финансировались Госдепартаментом США и Исследовательской лабораторией ВВС США, однако, как утверждает семья и правозащитники, носили открытый характер, выполнялись совместно с китайскими учеными и основывались на общедоступных данных. Один из таких материалов, опубликованный в 2020 году, был одобрен для публичного распространения.

По данным Reuters, Чэня задержали 5 ноября 2024 года в аэропорту Пекина перед вылетом в Бостон после посещения родственников и лекций в двух китайских университетах. Обвинение в шпионаже ему предъявили 1 мая 2025 года, судебный процесс пока не начался. Жена ученого утверждает, что за время содержания под стражей он значительно похудел и испытывает проблемы с медицинской помощью. В интервью Reuters она выразила опасение, что суд пройдет в закрытом режиме, а обвинительный приговор уже предрешен.