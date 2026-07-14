Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов потребовал полностью прекратить экспорт и транзит энергоносителей в страны ЕС и НАТО, передает корреспондент RTVI.

Так Миронов отреагировал на данные британской газеты The Financial Times, согласно которым Европейский союз в первой половине 2026 года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше, чем в 2025 году. Самыми крупными импортерами оказались Франция и Бельгия, которые приобрели 3,6 млн и 2,9 млн тонн соответственно.

Миронов обратил внимание на то, что российские власти «на высшем уровне признали, что воюем не с Украиной, а со всем блоком НАТО, особенно с его европейской частью». В этой связи он возмущен тем, что Россия продолжает снабжать противника жизненно важными ресурсами.

«Это предательство по отношению к тем, кто сейчас рискует жизнью на фронте, к тем, кто там погиб, получил увечье и к их семьям», — сказал RTVI Миронов.

Он отметил, что страны ЕС и НАТО не просто помогают ВСУ, а наращивают поставки топлива, ракет, дронов и боеприпасов для Киева.

«Война с НАТО и ЕС давно вышла за пределы простой финансовой поддержки Украины, снабжения ВСУ устаревшими танками и складами времен “холодной войны”, они перешли к масштабному производству дронов и ракет, разбросанному по всей Европе. И даже если завтра фронт ВСУ рухнет, эти производства никуда не денутся, они готовятся к полномасштабной прямой войне с нами, а мы им зачем-то в этом помогаем», — заявил депутат Госдумы.

По его словам, выпадающая прибыль для бюджета страны не является оправданием, так как снабжение военного противника приносит убытки.

«СМИ пишут, что с начала этого года экспорт СПГ противнику принес 6 млрд евро. А удары по НПЗ, по другим предприятиям, по простым людям сколько принесли убытка? Диванным прагматикам я рекомендую сосчитать убытки от ударов хотя бы только по НПЗ. Наконец, поставки этих ресурсов можно диверсифицировать и даже направить на рост производства внутри страны. Для этого достаточно снизить ключевую ставку и налоги для реального сектора», — заявил Миронов.

Закупки российского СПГ странами ЕС растут на фоне решения объединения запретить поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа. С 1 января 2027 года в ЕС будет запрещен долгосрочный импорт российского СПГ, а с 30 сентября 2027 года — импорт российского трубопроводного газа.