Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что Европе необходимо продолжать закупать американские вооружения, несмотря на курс ЕС на развитие собственной оборонной промышленности. В интервью Politico он отметил, что создание европейских аналогов требует времени, которого, по его словам, сейчас нет.

Нойманн подчеркнул, что для обеспечения готовности ВВС Германии и НАТО в ближайшей перспективе может потребоваться приобретение уже существующих систем, даже если они не полностью соответствуют национальным требованиям.

По словам командующего Люфтваффе, европейская оборонная промышленность обладает значительным потенциалом, однако пока не способна разрабатывать передовые технологии с той же скоростью, что США. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы восполнить имеющиеся пробелы, одновременно сохраняя долгосрочные европейские проекты. Эти заявления прозвучали на фоне политики Евросоюза по увеличению оборонных расходов в пользу европейских производителей, сокращению зависимости от американских поставщиков и алармистских настроений по поводу возможного нападения на ЕС России.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже», — заявил генерал-лейтенант Нойманн.

В качестве примера Нойманн привел закупку американских истребителей F-35A. В декабре 2022 года Германия одобрила приобретение 35 самолетов стоимостью 8,3 млрд евро для замены устаревающих Tornado. По его словам, первый немецкий F-35 должен сойти с конвейера в США в сентябре, а первые самолеты поступят на авиабазу Бюхель к концу 2027 года после подготовки пилотов. Генерал также сообщил, что внутри Люфтваффе обсуждается возможность закупки дополнительных F-35, однако окончательное решение остается за Министерством обороны Германии.

Нойманн добавил, что Германия продолжит получать новые истребители Eurofighter до 2034 года, однако после этого, по его мнению, следует переходить только на самолеты пятого поколения и более современные платформы. Комментируя судьбу франко-германской программы Future Combat Air System (FCAS), он заявил, что отказ касается лишь совместной разработки пилотируемого истребителя, тогда как сама концепция проекта сохраняется.