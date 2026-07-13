США включили Министерство туризма Кубы в санкционный список, нанеся очередной удар по одному из главных экономических двигателей острова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные указания Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Кубинское Минтуризма стало одним из десяти ведомств и организаций, в отношении которых сегодня были введены санкции. Кроме него, в санкционный список внесены оптовые продавцы топлива Coreydan и Enetec SA, а также государственная розничная компания Gecomex. Ограничения также затронули Ассоциацию участников Кубинской революции и Бригады быстрого реагирования, которые ранее использовались для подавления протестов на острове.

Официальный ответ на новые санкции от кубинского правительства пока не последовал, хотя в выходные министр иностранных дел Бруно Родригес написал в соцсетях, что «антикубинская мафия» захватила Госдепартамент, чтобы «оправдать преступления и агрессию против кубинского народа».

Международный туризм на Кубу достиг исторически низкого уровня после того, как США прекратили крупные поставки топлива, что привело к закрытию курортов, отмене авиарейсов и расторжению контрактов с международными туроператорами. Сложная ситуация в электросети страны только усугубляется: только за прошлую неделю произошло два общенациональных отключения электроэнергии.

Под давлением администрации Дональда Трампа кубинское правительство в прошлом месяце представило почти 200 предложений по экономическим реформам, включая планы разрешить полную иностранную собственность на новые туристические объекты и дать операторам больше полномочий по импорту товаров в обход государственной системы распределения. В США назвали эти реформы «давно назревшими и в конечном итоге поверхностными».

США ввели эмбарго против Кубы в 1962 году, а при администрации Трампа санкционное давление значительно усилилось. В 2025 году Вашингтон восстановил Кубу в списке государств-спонсоров терроризма, что ограничило доступ острова к международным финансовым операциям и гуманитарной помощи.

На фоне энергетического кризиса и дефицита топлива Куба в 2021 году столкнулась с массовыми протестами, которые власти подавили с помощью силовых структур. В ответ на санкции Гавана усилила сотрудничество с Китаем, Россией и Венесуэлой, получая от них экономическую и энергетическую поддержку.

Международные эксперты отмечают, что ужесточение санкций, скорее всего, приведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации на острове. При этом администрация США заявляет, что целью является смена кубинской власти, а не ущемление интересов населения.