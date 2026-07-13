Что на самом деле стоит за конфликтом Украины и Польши, насколько давние между ними противоречия и зачем украинские власти героизируют УПА* — рассказал RTVI руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Почему начал разгораться конфликт между Украиной и Польшей?

— Проблема на самом деле вечная, ей уже много десятилетий — еще со времен Волынской резни 1943—1944 годов. Никто про это не забывал, хотя всегда пытались маскировать проблему УПА*, Волынской резни и прочих, кстати, вполне взаимных исторических претензий.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «Герои УПА*», из-за чего разгорелся скандал с Варшавой. Польские власти раскритиковали украинского лидера за это решение, а президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды Польши. На следующий день украинский лидер объявил о возвращении награды и опубликовал фотографию с почтовым бланком.

Украинцы могут вспомнить многое другое, что было ранее. Например, подавление поляками восстания Ивана Гонты в XVIII веке. Самого Гонту казнили в течение 14 дней, постепенно отрубая по небольшому куску тела. Взаимные зверства были совершенно ужасающими и в XVII веке, во времена Богдана Хмельницкого.

То есть в принципе бэкграунд достаточно большой. Во времена социалистического содружества после Второй мировой войны эти вопросы всегда тщательно маскировались, их переводили в другую фазу классовой борьбы. Волынскую резню вообще пытались замалчивать, поскольку эта тема была исторически близкая.

То, что мы наблюдаем сейчас, — это не единственный конфликт Украины и Польши. Еще недавно был зерновой конфликт, о котором сейчас не говорят, но введенные Варшавой в отношении Украины зерновые ограничения до сих пор остаются. Поляки на свой рынок не пускают зерно и кукурузу из Украины для защиты собственных фермеров.

— Какую роль играет Польша для Украины на внешнеполитической арене?

— Поляки позиционируют себя как ключевые ворота на Украину из Европы, точнее, в принципе из Западного мира. Они пытаются занимать особую позицию во внешней политике Украины — чтобы <…> на Украину все шло через Польшу.

Таким образом они ее к себе привязывают. Основной центр снабжения Украины располагается в Жешуве на юго-востоке Польши. Это и военное снабжение, военная логистика, и гуманитарные грузы, которые идут на Украину. То есть Польша играет в жизни Украины колоссальнейшую роль.

— Какие настроения сейчас наблюдаются в Польше по отношению к Украине и мигрантам оттуда?

— Правые партии в Польше — это касается отчасти PiS («Право и справедливость»), в гораздо большей степени «Конфедерации» и отделившейся «Конфедерации польской короны» — выступают против продолжения помощи Украине, по крайней мере, в прежних объемах. Они полагают, что помощь слишком больно бьет по польской экономике.

Также они выступают против привлечения большего количества украинских мигрантов, потому что считают, что они теоретически могут быть взрывоопасными в Польше. Их количество и так уже измеряется миллионами. Цифры, конечно, очень сильно разнятся, но в целом можно говорить примерно о 2,5 млн украинцев в Польше — это уже достаточно серьезное количество. Когда-то всем этим людям придется давать гражданство, но ассимилируются они или нет — большой вопрос.

Нынешнее население Польши, если мы просто сравниваем, в два раза больше, чем Украины, хотя когда-то было наоборот. На Украине сейчас осталось где-то 20 млн человек, а в Польше — почти 40 млн.

Очень важный момент заключается еще в том, что бандеровскую идеологию они приносят с собой и на территорию Польши. Поляков это тоже решительно не устраивает.

Согласно опубликованным в начале июля результатам исследования лаборатории IBRiS для польской газеты Rzeczpospolita, 33,6% жителей Польши заявили, что изменили свое отношение к украинцам в худшую сторону. В другом исследовании 82% поляков призвали Зеленского извиниться за то, что почтил память УПА*.

Соответственно, когда мы говорим о правых партиях, которые выступают против усиленной помощи Украине и украинской миграции, стоит помнить, что среди населения много поклонников таких тезисов. Чтобы эту центристско-правую часть электората удерживать, правительству тоже приходится регулярно выступать против навязывания бандеровской идеологии на Украине, против создания «пантеона» украинских героев и мучеников, который в основном сводится именно к украинским националистам XX века.

То есть польскому руководству, правительству Дональда Туска просто приходится брать часть повестки более правых партий, чтобы удерживать центристско-правый электорат.

— О каком «пантеоне» идет речь и зачем он нужен?

— На Украине прямо сейчас пытаются выстроить собственную идентичность. До этого можно было говорить о предпосылках к формированию идентичности. Итак, каждая идентичность предполагает наличие своего «пантеона» героев, мучеников.

Поляки выстраивали ее таким же образом. Там тоже были люди, зачастую явно неоднозначные, но этот национальный «пантеон» все-таки нужен.

А если мы говорим об украинцах, из чего им этот «пантеон» создавать? Дело в том, что на протяжении столетий те, кто представлял наиболее видных людей украинского общества, все равно оказывались связаны с Россией. Например, Николай Гоголь. В его произведениях присутствовала украинская тематика, но он считается русским писателем.

Гетман Богдан Хмельницкий — несмотря на то что сначала самостоятельно боролся против поляков, — в итоге присягнул русскому царю Алексею Михайловичу. Граф Алексей Разумовский был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны.

Так что нынешней украинской власти найти героев для «пантеона» в прошлом достаточно сложно. Поэтому получается только XX век и национализм.

Поляки хорошо понимают, что этот украинский национализм даже образца XX века — необходимое средство дерусификации, без которого Украина когда-нибудь снова может попасть в орбиту влияния России, сработает гравитация большого объекта.

— Для чего еще Польше и Украине нужен этот конфликт?

— На мой взгляд, это еще и попытка поддержания некоего постоянного напряжения в двусторонних отношениях. Попытка взаимного шантажа.

Есть еще очень много важных моментов, на которые так или иначе подобные скандалы влияют.

Прежде всего это восстановление Украины — причем не обязательно то, что будет после окончания конфликта, а то, что происходит прямо сейчас. Потому что постоянно страдают инфраструктура, энергообъекты, дороги, мосты. Все это нужно постоянно восстанавливать.

И именно сейчас идет серьезная борьба за то, кто будет обладать фактическими преференциями в этом вопросе. Польские компании по количеству одобренных официальных государственных тендеров находятся на первом месте. Но по общим объемам финансов, которые они получают для проведения работ на Украине, они отстают от крупных европейских стран, Соединенных Штатов и даже Южной Кореи, которая в основном восстанавливает энергообъекты.

Так что там еще есть и достаточно серьезные споры о больших деньгах.

* Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в России