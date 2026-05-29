Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Боднара после указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ имени «героев Украинской повстанческой армии»*. Об этом сообщает PAP.

Замглавы МИД Марчин Босацкий выразил украинскому дипломату протест, назвав решение Зеленского болезненным для поляков. Босацкий отметил, что такие шаги вызывают гнев в республике и сильно отталкивают граждан страны от Киева.

Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр назвал оскорблением памяти жертв УПА* решение назвать в честь представителей этой организации формирование ВСУ. Представитель МИД выразил уверенность, что подобные действия подрывают диалог между народами и могут быть использованы для подрыва поддержки Украины.

С критикой решения Зеленского также выступил премьер-министр Польши Дональд Туск: он назвал произошедшее «очень серьезной проблемой», которая «неоправданно поднимает вопросы исторических разногласий, различных интерпретаций на довольно тревожный уровень».

«Президент Зеленский и наши украинские друзья должны понимать, что это мрачное наследие УПА* означает с точки зрения каждого поляка», — сказал глава правительства.

Президент Польши Кароль Навроцкий, в свою очередь, счел решение Зеленского доказательством того, что сторонники вступления Украины в ЕС в максимально сжатые сроки «сильно ошибались».

«Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном плане, в вопросе прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*, не готова быть частью европейской семьи», — заявил он.

Навроцкий также предложил лишить Зеленского высшей польской госнаграды — Ордена Белого Орла, врученного украинскому президенту в 2023 году. Заседание капитула ордена по этому вопросу пройдет 8 июня.

Ранее экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса отказался от поддержки Зеленского из-за чествования «бандитов из УПА*».