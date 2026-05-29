Бывший президент Польши, экс-лидер движения «Солидарность», лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса заявил, что отказывается поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за прославления «Украинской повстанческой армии»*. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Чествуя бандитов из УПА*, президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу я продолжу помогать в борьбе с советами. Президента Зеленского я поддерживать отказываюсь!» — написал Валенса.

Ранее Зеленский опубликовал указ о присвоении «почетного наименования „имени Героев УПА*“» отдельному центру специальных операций ВСУ «Север». В документе утверждается, что это решение принято «с целью восстановления исторических традиций национальной армии».

19 мая в Люксембурге эксгумировали и передали Украине останки главы Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги. Во время Второй мировой войны Мельник сотрудничал с нацистами. 25 мая его прах торжественно перезахоронили на Национальном военно-мемориальном кладбище в Киевской области. В церемонии приняли участие Зеленский и другие украинские чиновники.

МИД России заявил послу Люксембурга Томасу Райзену протест в связи с передачей Киеву «праха гитлеровского приспешника и военного преступника, ответственного за массовые убийства мирного населения на национальной почве». Российская сторона усмотрела в действиях властей Люксембурга «пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников».

В Кремле крайне негативно восприняли перезахоронение Мельника на Украине.

«Фактически в центре Европы происходит официальное, на государственном уровне, прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то. Но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Требования Польши к Украине

В 2018 году в Польше ввели ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, сотрудничавших с Германией в годы Второй мировой войны, и отрицание их преступлений против населения страны.

Сейм также квалифицировал как геноцид Волынскую резню, во время которой участники украинского националистического движения совершили нападение на 150 населенных пунктов в Польше, в результате чего погибли от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

В 2023 году в МИД Польши призвали Зеленского «взять на себя больше ответственности» и принести извинения за Волынскую резню. В ведомстве напомнили, что польская сторона признала преступления, совершенные в отношении украинцев.

В 2024 году агентство Bloomberg сообщило, что одним из препятствий на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз стал вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни.

В 2025 году власти Польши выслали 63 гражданина Украины и Беларуси после концерта Макса Коржа в Варшаве из-за демонстрации флага украинских националистов, беспорядков и стычек с охраной.

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ