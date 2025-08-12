Польские власти приняли решение о высылке 63 граждан Украины и Беларуси после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, вызвавшего широкий общественный резонанс из-за демонстрации флага ОУН-УПА* и символики эсэсовцев (СС). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет портал Onet.

«Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придется покинуть страну добровольно или под принуждением», — рассказал Туск, уточнив, что среди депортируемых — 57 украинцев и шесть белорусов.

Как заявил политик, по всем фактам правонарушений были вынесены соответствующие судебные решения.

«Свой финал получила ситуация, вызвавшая возмущение в обществе. Речь идет о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Произошедшие там события были совершенно необоснованны и требовали оперативного реагирования <…> Суды отреагировали быстро», — отметил он.

Туск также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их оперативную реакцию на происходившее, одновременно подчеркнув их долю ответственности за инцидент. Вместе с тем премьер-министр особо отметил принцип равенства перед законом, который должен гарантироваться всем лицам, независимо от их национальной принадлежности.

Концерт Макса Коржа состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, его посетили около 60 тысяч человек. Мероприятие сопровождалось серьезными инцидентами: некоторые зрители перепрыгивали через ограждения, устраивали стычки с охраной, а организаторы даже рассматривали возможность отмены выступления. Из-за этих происшествий артист вышел на сцену с полуторачасовой задержкой.

По словам очевидцев, украинские поклонники рэпера громили имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь. Кроме того, в соцсетях распространились видеозаписи с группой молодых людей, которые размахивали националистическими флагами.

Согласно данным портала RMF 24, в общей сложности было задержано 109 человек, присутствовавших либо на концерте Макса Коржа, либо на предшествующей фанатской вечеринке. Из них 72 человека задержаны по уголовным статьям, 37 — по административным правонарушениям, при этом 50 участникам событий были выписаны штрафы на общую сумму около 11,5 тысяч злотых (примерно 3 тысячи долларов США).

Некоторые польские политики жестко раскритиковали произошедшие события, потребовав строгого наказания для виновных. Некоторые предлагали либо возбудить уголовные дела против нарушителей, либо выслать их на Украину с целью мобилизации в армию.

В частности, инцидент осудил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи. Кроме того, он отметил, что ОУН-УПА* была преступной организацией, которая действовала против Польши.

Польские историки утверждают, что в период с 1939 по 1945 годы активисты украинского националистического движения (ОУН-УПА*) осуществляли систематическое уничтожение польского населения на территориях Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионов II Польской Республики.

Наиболее трагическим эпизодом этого конфликта стали события 11 июля 1943 года, когда, по данным исследователей, было совершено нападение на около 150 польских населенных пунктов. В польской историографии эти события именуются Волынской трагедией и квалифицируются как акт геноцида, в результате которого, по различным оценкам, погибло от 100 до 130 тысяч человек.

* Организация украинских националистов и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия — обе в России признаны экстремистскими организациями и запрещены