Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз осложняются требованием Польши об эксгумации останков жертв Волынской резни, пишет Bloomberg. По его данным, после сентябрьской встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским украинский лидер Владимир Зеленский «был в ярости».

Как сообщили источники агентства, Сикорский на встрече в Киеве демонстративно «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в ЕС, подняв вопрос о требованиях Варшавы эксгумировать останки убитых поляков.

Bloomberg отмечает, что на фоне разговоров о вступлении Украины в ЕС вопрос о жертвах Волынской резни выходит за рамки исторических дебатов. Факт того, что Сикорский поднял эту тему во время встречи с Зеленским, свидетельствует о том, что Варшава не намерена оставлять этот вопрос историкам.

Ранее польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, «пока к погибшим не будут относиться с уважением». Аналогичную мысль высказывал и премьер Польши Дональд Туск.

«Необходимо углубиться в эту историю, если мы собираемся построить хорошее будущее. До тех пор, пока украинская сторона не будет уважать эти стандарты, Украина, безусловно, не станет частью европейской семьи», — цитирует Туска Bloomberg.

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942—1943 годах на территории Западной Украины (в 1920-1939 годах — территория Польши, впоследствии оккупированная немцами). Тогда отряды Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА*) устраивали нападения с целью убийства этнических поляков, проживавших на территории Волыни. Одна из самых масштабных атак произошла 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА* атаковали около 100 польских населенных пунктов. За один тот день погибли около 11 тыс. поляков. Всего же жертвами Волынской резни стали, по оценкам польской стороны, более 100 тыс. человек. В 2016 году польский парламент принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом и учредил Национальный день памяти жертв геноцида, отмечаемый 11 июля. Антони Мачеревич, который в 2016 году занимал пост министра обороны Польши, в тот период назвал «настоящими врагами» русских и заявил, что они «использовали украинских националистов для организации геноцида» в Волыни». МИД России отверг обвинения польского министра. В июле 2022 года президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении властей Польши добиваться от Украины «констатации правды» о событиях в Волыни. В сентябре того же года Зеленский сказал, что Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории».

Разлад между Украиной и Польшей происходит на фоне растущей усталости от российско-украинского конфликта, отмечает Bloomberg. Киев пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление НАТО и сталкивается с нехваткой вооружения и денег в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

«Возобновившаяся напряженность в отношениях с соседом Украины из ЕС [Польшей] <…> подчеркивает трудный путь Киева к интеграции с Западом во время войны», — подчеркивает Bloomberg.

Одновременно Польша продолжает призывать к большей военной поддержке Украины и ужесточению санкций против России, однако обеим странам «предстоит проработать болезненные исторические главы», сказано в публикации.

*запрещенная в России экстремистская организация