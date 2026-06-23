Дипломатический скандал между Польшей и Украиной, который СМИ назвали «войной медалей», перешел на уровень личных оскорблений между президентами, однако на реальной поддержке Киева со стороны Варшавы это не скажется, поскольку «это только бизнес». Такое мнение в беседе с RTVI выразил доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Конфликт между Киевом и Варшавой разгорелся после того, как президент Украины Владимир Зеленский в мае присвоил подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев УПА»*. В Польше УПА* считают ответственной за гибель около 100 тыс. поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что хочет лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. В ответ украинский лидер вернул орден по почте. На фоне этого скандала польские награды также вернули бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Офицеров-Бельский заявил RTVI, что в этой ситуации важно отделять одно от другого.

«На уровне массового бытового восприятия это скандал. На уровне лидеров двух государств — фиксация взаимной неприязни. А на уровне бизнеса все по-прежнему: “это только бизнес”. И в поддержке военных действий будет то же самое — ничего не изменится», — объяснил он.

По его словам, Зеленский уверен, что Запад его не оставит, и именно это дает украинскому президенту пространство для резких жестов.

«Запад не может себе позволить проиграть. Поэтому Зеленский <…> может ставить практически любые условия, позволять себе резкие слова и политические действия, потому что понимает: никто его не бросит, поскольку в этой ситуации Запад от него теперь зависит», — отметил аналитик.

Решение президента Украины отправить орден Белого орла по почте стало оскорблением для жителей Польши, полагает Офицеров-Бельский.

«Жест в отношении Навроцкого, конечно, оскорбил поляков, причем речь идет не только о президенте. Общество восприняло это как национальное оскорбление. Но совершенно очевидно, что Зеленский в данном случае прав в своих расчетах, считая, что это никак не повлияет на дальнейшую поддержку — ни в Польше, ни в других западноевропейских странах», — отметил эксперт.

Отдельно собеседник RTVI остановился на позиции польского премьера Дональда Туска. Ранее тот заявил, что принять сторону Зеленского или Навроцкого в этом споре означает совершить «стратегическую ошибку, которая [дорого] обойдется обеим сторонам: в бизнесе, геополитике и репутации». «В политике, как известно, ошибка хуже преступления», — написал премьер в соцсетях.

По мнению Офицерова-Бельского, Туск намеренно избегает выбора стороны, поскольку этот конфликт противоречит интересам Польши.

«Давать конфликту разгораться он не хочет. Это просто не в интересах Польши, не в интересах общей с Украиной борьбы с Россией. Здесь вообще нет никаких интересов, одни только минусы. Поэтому занимать чью-либо сторону — значит повести себя просто неумно и недипломатично», — добавил аналитик.

Отношения Киева и Варшавы обострились накануне конференции по восстановлению Украины в Гданьске, которая пройдет 25—26 июня. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. По оценке Всемирного банка, стоимость восстановления страны достигает $524 млрд. «Польские компании хотят вести бизнес на Украине, хотят получить контракты, в том числе связанные с восстановлением страны. В этом и состоит цель конференции в Гданьске», — сказал министр финансов Польши Анджей Доманьский.

Офицеров-Бельский отметил, что все, связанное с восстановлением Украины, прежде всего касается денег, которые, по его словам, на Западе пытаются поделить.

«С одной стороны, это, конечно, в какой-то мере могут быть деньги европейских фондов. Кроме того, там рассчитывают, что на восстановление пойдут российские арестованные активы. Называют разные суммы, но теоретически речь может идти о 350 млрд долларов. Это немногим меньше годового российского бюджета, то есть о весьма существенных средствах. И поляки, разумеется, как и прибалты, как и многие другие, выступают за то, чтобы эти средства изъяли уже сейчас, не дожидаясь окончания конфликта, и направили на восстановление Украины», — отметил собеседник RTVI.

И в этом вопросе, продолжил он, важно учитывать, удастся ли тем, кто добивается изъятия замороженных российских активов, достичь своей цели. Если это произойдет, тогда «откроется огромный Клондайк», уверен Офицеров-Бельский.

«И поляки хотели бы участвовать в этом фактически в первых рядах. Они всегда к этому стремились, чтобы действительно очень много заработать на поставках на Украину всего, что им самим интересно. Поэтому процесс пойдет своим чередом. В Киеве не будут отказывать Варшаве в участии, хотя Навроцкому в чем-то могут и отказать. Варшава на самом деле остается одним из главных лоббистов изъятия этих денег. Украине это, конечно, очень интересно. И в конце концов, если бы это произошло, киевское руководство получило бы колоссальные коррупционные доходы», — заключил он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с Life.ru назвал происходящее «мыльной оперой» для внутреннего зрителя, объяснив конфликт внутриполитической борьбой в Польше между Туском и Навроцким.

«В Польше сейчас идет внутренняя политическая игра. Один лагерь возглавляет Туск, другой — Навроцкий. Они являются идеологическими антиподами», — заявил он.

По его словам, Навроцкий, бывший глава Института национальной памяти, сознательно разыгрывает «украинскую карту» против премьера, поскольку именно Туск в 2023 году вручал Зеленскому тот самый орден Белого орла. Однако никакого разрыва в отношениях Киева и Варшавы не будет, считает собеседник издания.

«Я считаю, что пока все это находится на уровне личностных отношений и политической риторики, никакого “фронта” не будет. Однако это не означает, что Польша может уйти с “украинского фронта”. Во-первых, Варшава уже слишком много вложила туда денег и собственных интересов. Во-вторых, Польша является прямым бенефициаром этого конфликта», — резюмировал Матвийчук.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России