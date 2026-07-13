Европейские банки, включая Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank, подали иски к немецкой группе Linde, чтобы взыскать убытки, возникшие после ареста их активов в России. Об этом пишет Financial Times.

Спор связан с контрактами 2021 года между «Русхимальянсом» и консорциумом подрядчиков, в который входила Linde Engineering. Стороны договорились о строительстве газоперерабатывающего завода и предприятия по производству сжиженного природного газа в порту Усть-Луга.

«Русхимальянс» — совместное предприятие, наполовину принадлежащее «Газпрому». Forbes также указывает, что вторым участником СП является «Русгаздобыча».

По данным FT, российская компания перечислила Linde более €1 млрд авансом для начала работ. Чтобы обеспечить исполнение обязательств подрядчика, банки выдали в пользу «Русхимальянса» гарантии возврата аванса и исполнения контракта.

После введения санкций Евросоюза Linde приостановила работу по проекту в России. Кредиторы отказались выполнять гарантии, заявив, что выплаты могли бы нарушить ограничения ЕС. Затем российские суды постановили арестовать активы банков в России примерно на €1 млрд.

По данным FT, Deutsche Bank потерял около €244 млн российских активов, UniCredit — примерно €460 млн, Commerzbank — около €90 млн. Потери BayernLB и LBBW оцениваются примерно в €270 млн и €50 млн соответственно. Кроме того, «Русхимальянс» добился взыскания долей Linde в российских совместных предприятиях, после чего эти активы были проданы местным партнерам.

Теперь Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank требуют компенсации от Linde в судах Германии. Первое заседание по иску Deutsche Bank должно пройти 14 июля во Франкфурте. Суд подтвердил FT, что сумма спора составляет около €260 млн.

В региональном суде Мюнхена сообщили, что иск UniCredit примерно на €450 млн находится на досудебной стадии. Там же подтвердили отдельное заявление Commerzbank почти на €100 млн.

BayernLB пока не подавал иск к Linde, однако зарезервировал €285 млн на возможные расходы по спору и отразил встречное требование к группе. LBBW заявил, что не обращался в суд и не создавал отдельный резерв, поскольку не ожидает существенной финансовой нагрузки из-за разбирательств в России.

В Linde сообщили, что слушание во Франкфурте касается «сложных вопросов, связанных с гарантийным соглашением» по крупному промышленному контракту в России, который компания расторгла из-за санкций Евросоюза. Группа также заявила, что не комментирует текущие судебные разбирательства. Условные обязательства Linde по отмененным проектам «Русхимальянса» составляют около $1,2 млрд.

FT отмечает, что дело может стать прецедентным для европейского бизнеса. Суды должны определить, кто несет убытки, возникшие после санкционного прекращения контрактов: банки, выдавшие гарантии, или компании, чьи обязательства эти гарантии обеспечивали.

Ранее кредиторы добились в английских судах запретов, которые должны были помешать «Русхимальянсу» вести разбирательства в России. Однако в 2025 году эти меры были сняты после того, как российские суды пригрозили крупными финансовыми штрафами за их сохранение.

В России спор вокруг проекта в Усть-Луге развивался с 2023 года. «Русхимальянс» подавал иски к Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit, а Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовывал активы банков и Linde по требованиям российской компании.