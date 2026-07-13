Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для троих фигурантов дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае. Об этом сообщает «КП-Кубань» из зала краевого суда.

В ходе прений сторон прокурор Дмитрий Ткаченко попросил назначить максимальное наказание всем троим подсудимым — Демьяну Кеворкьяну, Анатолию Двойникову и Араму Татосяну.

Обвинение также указало на предыдущее убийство, в котором, по его версии, участвовал Кеворкьян.

«Справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое в полной мере будет способствовать исправлению осужденных, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений», — сказал гособвинитель.

Прокурор попросил направить всех троих в колонию особого режима и назначить штрафы: Кеворкьяну — 700 тыс. рублей, Двойникову — 500 тыс. рублей, Татосяну — 600 тыс. рублей. Кроме того, обвинение считает необходимым лишить Кеворкьяна государственной награды.

Как следует из материалов дела, Кеворкьян ранее был судим за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон и вымогательство. Ранее его приговорили к 18 годам лишения свободы.

На одном из заседаний представитель обвинения заявляла, что перед убийством Кеворкьян пытался склонить Мостыко к интимной близости. По ее словам, это подтверждали показания его сообщников. При этом экспертиза не обнаружила следов изнасилования. Суд попросил присяжных не учитывать эти сведения, поскольку обвинение по соответствующей статье фигурантам не предъявлялось.

Во время слушаний в конце мая гособвинение также изложило свою версию того, почему обвиняемые не отпустили потерпевших после ограбления. По версии прокурора, Кеворкьян, ранее судимый за тяжкие преступления, организовал убийство и возглавлял преступную группу. Как утверждает обвинение, он вовлек в нее двух знакомых, руководил их действиями и давал указания, а после задержания давил на них, добиваясь изменения показаний.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали в конце апреля 2023 года на трассе М-4 «Дон» по пути в Усть-Лабинск. По версии следствия, обвиняемые увидели аниматоров возле станицы Березанской и решили их ограбить. Чтобы те остановили автомобиль, злоумышленники сделали вид, что у их машины пробило колесо. Совершив нападение, они забрали наличные и банковские карты потерпевших, с которых затем сняли свыше 180 тыс. рублей, утверждает следствие.

Мотивом убийства, по версии обвинения, стало желание завладеть деньгами Чубко и Мостыко, а также опасения, что они обратятся в полицию. Следствие утверждает, что в машине потерпевших остались отпечатки пальцев нападавших.

Тело 37-летнего Чубко нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. Тело 19-летней Мостыко было закопано в лесу.

Двойников и Татосян полностью признали вину и дали подробные показания. Кеворкьян вину не признает. Родственники погибших поддержали требование обвинения о пожизненном лишении свободы.

Коллегии присяжных предстоит вынести вердикт о виновности подсудимых. После этого суд назначит наказание.