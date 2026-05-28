В суде над обвиняемыми в убийстве двух аниматоров на Кубани — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко — прокурор заявила, что перед расправой девушку могли склонять к сексуальным действиям. Об этом сообщает КП-Кубань.

Экспертизы не выявили признаков того, что в отношении студентки совершались преступления сексуального характера. В то же время гособвинитель рассказала на слушаниях, что, согласно показаниям фигурантов Арама Татосяна и Анатолия Двойникова, они видели девушку лежавшей на разложенном переднем пассажирском кресле автомобиля. С ней в машине до этого находился третий предполагаемый соучастник Демьян Кеворкьян.

«Указанное, по моему мнению, свидетельствует о том, что Кеворкьян, уже приговоривший девушку к смерти, пытался добиться еще и ее любви», — сказала прокурор.

Суд, в свою очередь, указал, что обвинения в домогательствах и прочих сексуальных преступлениях Кеворкьяну не предъявлены, и призвал присяжных не учитывать сказанное прокурором при вынесении вердикта.

Ранее гособвинитель подчеркнула, что действия троих подсудимых были умышленными. Все трое должны быть признаны виновными и понести наказание, сказала она. Родственники убитых потребовали для подсудимых пожизненного срока.

Чубко и Мостыко пропали на трассе М-4 «Дон» по пути в апреле 2023 года. На их банковских счетах, к которым привязаны карты, сразу же стали убывать деньги. В начале мая того же года машину, в которой ехали аниматоры, нашли сожженной, а вскоре обнаружили закопанные в лесу тела со следами насильственной смерти.

Обвинение считает, что именно Кеворкьян задумал совершать разбойные нападения и вовлек двоих приятелей в преступную группу. Он же руководил ими, указывая, что им делать.

Кеворкьян продолжает отрицать вину. Двое других фигурантов, напротив, признались в содеянном и дали подробные показания.

Виновны подсудимые или нет, определит коллегия присяжных. На основании их вердикта судья вынесет приговор.