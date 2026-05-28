В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотников было повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в четверг, 28 мая.

«В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении.

По словам Никитина, Нижегородская область подверглась атаке дронов утром, было сбито несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Никитин уточнил, что работа ПВО продолжается.

«Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — добавил глава региона.

После атаки БПЛА в Нижегородском областном суде сообщили о переносе судебных процессов, запланированных на 28 мая, на более позднее время. Новые даты заседаний будут опубликованы позже на сайте суда, о них обещают своевременно сообщить участникам процессов.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что с ночи отражалась атака БПЛА в столице области и Кстово. По его словам, в результате «были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания». По предварительным данным, пострадавших нет.

Согласно предписанию Росавиации, в аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) введены ограничения на полеты, примерно с 4.00 мск 28 мая рейсы принимаются и отправляются «по согласованию с соответствующими органами».

Как следует из сводки Минобороны России, в ночь на 28 мая было сбито 62 беспилотника над регионами России, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря.