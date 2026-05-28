Еврокомиссия впервые в истории приняла стратегию против бедности, а жилищный кризис впервые попал на повестку Еврогруппы. Решения пока нет — но разговор наконец начался на уровне всего ЕС.

В Греции пустуют почти 800 000 квартир. Одновременно — около миллиона человек по всему Евросоюзу не имеют крыши над головой. Этот парадокс стал символом кризиса, который Европа долго считала внутренним делом каждой страны, но в мае 2026 года вынуждена была признать общим.

21 мая жилищный вопрос впервые стал главной темой неформального заседания Еврогруппы в Никосии. Инициатором выступил греческий министр финансов Кириакос Пьерракакис.

«Ни одна страна пока не нашла единого, окончательного решения», — сказал он, подчеркнув, что жилищная политика «решительно перемещается на европейскую повестку».

Двумя неделями раньше, 6 мая, Еврокомиссия представила первую в истории ЕС стратегию против бедности. Статистика, приведенная в документе, показывает, что бедность затрагивает каждого пятого европейца, включая каждого четвертого ребенка.

С 2013 года цены на жилье в Европе выросли на 60%. Цель стратегии — сократить число людей в зоне риска на 15 миллионов к 2030 году и полностью искоренить бедность к 2050-му.

На заседании в Никосии три страны представили свои модели как потенциальные ориентиры для остальных.

Испания выбрала самый интервенционистский путь. Мадрид ужесточил ограничения для платформ краткосрочной аренды — Airbnb и аналогов — особенно в туристических регионах, запустил государственные программы доступного жилья и ввел механизмы контроля арендных цен для защиты молодых семей и низкодоходных арендаторов.

Хорватия сделала ставку на повышенные налоги на пустующую недвижимость и объекты, используемые исключительно под туристическую аренду. Параллельно — программы социального и доступного жилья.

Ирландия пошла по пути наращивания предложения. После многолетнего недостроя, начавшегося после кризиса 2008 года, Дублин запустил многомиллиардную программу «Housing for All» — десятки тысяч новых домов ежегодно, субсидии для первичных покупателей, расширение социального жилья.

Все три подхода работают частично. Ни один не стал универсальным решением, признал греческий министр. По данным Совета ЕС, каждый десятый городской житель тратит на жилье более 40% дохода, а каждый десятый европеец не может вовремя оплатить аренду или ипотеку.