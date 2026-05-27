В России предложили ужесточить наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме и запретить продажу копий боевых орденов и медалей в интернет-магазинах. Круглый стол на эту тему провела Общественная палата (ОП), пишет KP.RU.

Участники встречи рассказали, в частности, что одного из «ряженых» заметили среди зрителей парада на Красной площади 9 мая. Это был мужчина в форме морской пехоты с погонами рядового, украшенными орлами с полицейской фуражки.

Ветеран военной операции на Украине, который ведет в интернете «доску позора», сообщил на круглом столе о случае в подмосковных Мытищах. Там некий молодой человек, представляясь участником СВО, рассказывал в местном молодежном центре о своих «боевых подвигах», но это оказалось ложью.

«В Госдуму самозванцы ходят, как к себе домой с платиновыми звездами, фотографируются с российскими депутатами», — возмутился рассказчик.

Зампред комиссии ОП по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина тоже обратила внимание на то, что «ряженые» мелькают на встречах с парламентариями и губернаторами и даже пытаются проникать в органы власти.

Собравшиеся согласились, что необходимо создать рабочую группу по разработке закона, который упорядочил бы выдачу и ношение государственных орденов и медалей, а также затруднил бы их копирование для продажи на маркетплейсах.

Также прозвучал призыв составить закон о защите символов воинской славы, сообщает издание. Начать предложили с мер по защите исторического флага СССР, а также с признания знамени Победы официальным символом РФ.

Член ОП, адвокат Александр Терновцов указал, что в России появились «сотни и тысячи» общественных организаций с правом учреждать различные медали и награды, но при этом не введены четкие правила в этом отношении.

Формально существует запрет учреждать награды, схожие с государственными, ответственность за нарушение — штраф в сумме 1,5 тыс. рублей. За сбыт, приобретение и подделку госнаград грозит уголовное наказание. Но таких дел бывает немного, и только единицы доходят до суда, сказал Терновцов.

Он высказался за запрет носить общественные награды на военной форме.