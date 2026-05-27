Дэн Грини, сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны», который случайно предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах, объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2028 году. О выдвижении Грини сообщил в своих соцсетях.

Сценарист появился в огромном седом парике и синей мантии — в образе, отсылающем к его прозвищу «Пророк». В своем аккаунте он характеризует себя как «прогрессивного республиканца».

«Соединенные Штаты были основаны на трансцендентном понимании того, что все люди равны, но теперь Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы в обеих партиях отвернулись от этого. Для них — деньги, власть и безопасность, а не для вас, — заявил Грини в своем обращении. — В Америке правительство должно работать для всех: демократия для всех, подотчетность для всех, процветание для всех. Мы должны это восстановить».

Грини посетовал, что хотел бы помочь, но не является юристом, а всего лишь «самопровозглашенным пророком, который ходил в юридическую школу, окончил её и сдал экзамен на адвоката». Осознав это, сценарист сорвал с себя мантию, под которой оказался костюм, и объявил: «Я баллотируюсь в президенты. Моя программа — „Америка для всех“».

Грини является автором эпизода «Симпсонов» под названием «Барт в будущем», который вышел в 2000 году. В этой серии выясняется, что Лиза Симпсон стала президентом США («первой прямой женщиной-президентом») и получила в наследство «бюджетный кризис от президента Трампа». В 2016 году Грини назвал этот эпизод «предупреждением Америке».