Польша и Великобритания назвали Россию наибольшей угрозой своей безопасности и будут совместно ей противодействовать. Это прописано в первых строках договора о двустороннем партнерстве в сфере обороны, который подпишут в Лондоне британский премьер Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск, сообщает Money.pl.

«История учит нас, что Польше необходимо создавать надежные союзы, которые будут сдерживать потенциальных агрессоров и приведут к практическим действиям», — заявил Туск перед отъездом. В этом, по его словам, состоит сущность документа.

«Одно из первых предложений договора имеет решающее значение. Мы осознаем, что Россия представляет собой наибольшую угрозу. Польско-британское сотрудничество направлено на противодействие этой угрозе», — цитирует портал премьера Польши.

Как пояснил Туск, само осознание этой угрозы не новость, но двустороннее соглашение с такой формулировкой — это «значительный прорыв в плане уточнения мотивации для военного сотрудничества».

Это уже второй ключевой оборонный договор для Варшавы — ранее Польша подписала аналогичный документ с Францией. Еще одно соглашение — с Германией — запланировано на июнь.

Туск убежден, что подобные двусторонние договоренности в сфере обороны и безопасности необходимы, несмотря на существование 5-й статьи устава НАТО, которая гарантирует совместный ответ на угрозу одной из стран-членов альянса.

«Очень важно, <…> чтобы независимо от общего ответа НАТО мы могли рассчитывать на то, что и Франция, и Великобритания быстро отреагируют в двустороннем порядке в случае угрозы, прежде чем решение будет принято всеми 32 членами НАТО», — сказал глава польского правительства.

Он подчеркнул, что такие договоры являются не заменой, а дополнением к обязательствам в рамках североатлантического блока. Это особенно актуально, учитывая, что США «так или иначе сократят свое присутствие в Европе», отметил Туск.

Ранее Стармер назвал соглашение с Польшей «самым значимым шагом вперед» в двусторонних отношениях в сфере обороны за последнее поколение.

Договор предусматривает совместное создание вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для ПВО и зенитные ракеты средней дальности, укрепление восточного фланга НАТО за счет беспилотных систем и проведение масштабных учений по противодействию атакам дронов.

Отдельный блок документа посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам.

В апреле Туск заявил Financial Times о «серьезном» риске «нападения России» на одну из стран НАТО якобы уже в ближайшие месяцы.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что правящие элиты ЕС «продолжают нагнетать истерию» по поводу якобы готовящегося нападения России и «повторяют эту чушь, как мантру». Вместе с тем, по его словам, Россия не может не обращать внимания на милитаризацию Европы.