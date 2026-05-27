Великобритания и Польша готовятся подписать договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщается на сайте правительства королевства. Это произойдет по итогам встречи в Лондоне британского премьер-министра Кир Стармер и главы польского правительства Дональда Туска.

Как отмечается в сообщении, документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС.

«Великобритания и Польша уже являются близкими союзниками и друзьями, однако вызовы, с которыми сегодня сталкивается Европа, требуют еще более крепкого партнерства. Этот договор — самый значимый шаг вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за последнее поколение», — заявил Стармер.

Это будет уже третий подобный договор Великобритании: ранее Лондон подписал аналогичные соглашения с Францией и Германией.

В оборонной части соглашения предусмотрено совместное создание вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для ПВО и зенитные ракеты средней дальности. Стороны также договорились расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО и провести масштабные учения по противодействию БПЛА, применению средств РЭБ и инженерному обеспечению.

Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Лондон и Варшава намерены расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве.

На переговорах стороны обсудят рост числа гибридных атак в Европе, включая кибератаки, шпионаж и диверсии, в том числе поджоги в Восточном Лондоне и пожары на грузовых объектах в Бирмингеме, которые британские власти связывают с Россией. Москва такие обвинения отвергает.

В апреле Туск предупреждал о риске скорого нападения России на одну из стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления ложью. В то же время он предупреждал, что Москва готова ответить на милитаризацию Европы.

Кроме того, стороны договорились о совместном плане действий по нелегальной миграции: он предусматривает обмен разведданными, борьбу с сетями контрабандистов и использование современных технологий наблюдения для охраны границ.

«Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, повышают безопасность Польши — всегда приветствуются», — отметил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.