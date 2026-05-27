Перспективы переговоров по иранской ядерной сделке остаются неопределенными после ударов США по целям на юге Ирана, которые американская сторона назвала действиями «в целях самообороны». Как сообщает Associated Press, Тегеран расценил эти атаки как проявление «недобросовестности и ненадежности».

По данным агентства, удары были нанесены после того, как разведка США зафиксировала «потенциально опасные действия» иранских сил. В частности, американские военные заявили об уничтожении пусковых установок ракет и минных катеров, а также о потоплении двух быстроходных катеров КСИР в Ормузском проливе.

Источники The New York Times утверждают, что Иран запускал беспилотники в сторону кораблей ВМС США, а также активировал зенитные комплексы вблизи пролива.

МИД Ирана назвал действия США нарушением режима прекращения огня и предупредил о последствиях. «Исламская Республика Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии», — говорится в заявлении. Представитель Центрального командования ВС США капитан Тим Хоукинс, в свою очередь, заявил, что удары были нанесены «чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил».

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем последнем послании заявил, что страны Ближнего Востока «больше не будут служить прикрытием» для американских военных баз. В период активной фазы военного конфликта США, Израиля и Ирана последний наносил удары по всем американским базам в Персидском заливе — некоторые уничтожил, другим нанес значительные повреждения.