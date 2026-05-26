Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту сразу после того, как суд постановил изъять его имущество на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции.

По словам представителя обвинения, предприниматель нарушил обеспечительные меры по делу.

«Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну», — заявил прокурор.

Александр Галицкий — известный венчурный инвестор и основатель одного из крупнейших в России фондов прямых инвестиций в технологии. Он вкладывал средства в такие проекты, как «Яндекс», «Озон» и «ЦФТ». Бизнесмен имеет гражданство Нидерландов.

В конце марта Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей. Речь идет о квартире, пяти машино-местах в Москве, загородном коттедже с хозблоком и гаражом и земельном участке в Подмосковье совокупной стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, на счетах Галицкого обнаружили свыше 7 млрд рублей. Помимо этого, суд передал государству сервис по продаже автомобилей Carprice.

Также суд признал экстремистской корпорацию «Алмаз капитал партнерс», управляющим партнером которой является бизнесмен, за поддержку Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Генпрокуратуре, среди ее инвесторов значится Европейский банк реконструкции и развития, который ранее был замечен за финансированием украинских силовых структур.

Бизнесмен свою вину не признал и называл претензии политически мотивированными. Его адвокаты заявляли, что он имеет двойное гражданство — России и Нидерландов — и не нарушал законов РФ.

Суду предшествовала гибель бывшей жены предпринимателя, которую он обвинил в вымогательстве $150 млн и клевете. Алия Галицкая была арестована 6 февраля 2026 года Истринским городским судом, а на следующий день ее нашли мертвой в камере ИВС. По версии правоохранительных органов, женщина покончила с собой. В камере, где она была одна, нашли записку с обвинениями в адрес экс-супруга.

Квалификационная коллегия судей Московской области прекратила полномочия судьи Федора Григорьева, вынесшего решение об аресте. Вслед за ним в отставку ушла председатель Истринского суда Ирина Путынец.

Прокуратура удовлетворила жалобу защиты Галицкой, установив, что в материалах дела нет данных, подтверждающих факт вымогательства, а сам по себе имущественный спор между экс-супругами не образует состава преступления. Уголовное дело в отношении Алии Галицкой было прекращено посмертно за отсутствием состава преступления.