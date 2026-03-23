Тверской районный суд Москвы 23 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением венчурного инвестора Александра Галицкого и основанный им калифорнийский фонд Almaz Capital Partners. Все имущество бизнесмена на территории России на общую сумму более 8 млрд рублей перешло в доход государства. Решение подлежит немедленному исполнению.

В частности, у Галицкого изъяли квартиру и пять машино-мест в Москве, а также загородный дом с хозяйственными постройками в Московской области — все это оценено суммарно более чем в 1 млрд рублей. Помимо этого, в доход государства обращены свыше 7 млрд рублей на банковских счетах инвестора.

Адвокат «Аснис и партнеры» Кира Корума сообщила «Ведомостям», что защита Галицкого будет обжаловать решение суда. По ее словам, суду был представлен «огромный массив доказательств» того, что инвестор не вел никакой экстремистской деятельности, при этом истцом эти сведения не были опровергнуты.

Она напомнила, что Галицкий вышел из фонда в 2022 году, который с 2021 года не инвестировал в спорные компании, а стартапы из его портфеля не связаны с военно-промышленным комплексом ни одного государства. «Печально, что такая масштабная деятельность и вклад в развитие инновационной и венчурной сферы в России получила сегодня такую оценку суда», — добавила Корума.

Галицкий — выходец из Житомирской области Украины, 1955 года рождения, выпускник Московского института электронной техники. В советские годы работал в оборонной промышленности над спутниковыми системами связи, в начале 1990-х основал компанию ELVIS+, ставшую партнером Sun Microsystems, и одним из первых в России занялся технологией Wi-Fi. В 2008 году он учредил в Калифорнии венчурный фонд Almaz Capital Partners, специализирующийся на искусственном интеллекте, машинном обучении и блокчейне. До 2014 года фонд работал в России и инвестировал в отечественные IT-стартапы, в том числе в «Яндекс». Галицкий также входил в совет директоров Альфа-банка.

По версии Генпрокуратуры, после 2014 года фонд присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил вложения в российский бизнес и начал выводить капитал за рубеж. После начала СВО в 2022 году холдинг, по данным надзорного ведомства, публично осудил действия российских вооруженных сил и «прямо и активно» включился в конфликт на Украине.

В частности, дочерние структуры фонда якобы взаимодействовали с платформой United24, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для сбора средств на нужды украинской армии. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», — говорится в исковых требованиях ведомства.

Сторона защиты настаивала на незаконности иска. Представитель Галицкого Андрей Дроздов заявил, что российское законодательство не предусматривает взыскание имущества физического лица по основаниям причастности к экстремизму, а ликвидировать иностранную компанию российский суд и вовсе не вправе. Доводы прокуратуры, по его словам, основаны исключительно на публикациях в зарубежных интернет-ресурсах без какого-либо документального подтверждения.

Сам Галицкий, по словам его юристов, вышел из фонда еще в 2022 году, после чего все его связи с Almaz Capital Partners прекратились. «Мой доверитель никогда не терял связи с Россией и всегда действовал в ее благо», — настаивал адвокат Михаил Бирюков, сославшись на расследование The Wall Street Journal о сотрудничестве Галицкого с российскими государственными структурами.

Защита также предлагала Генпрокуратуре заключить мировое соглашение — в ведомстве ответили, что закон этого не допускает.

Сам бизнесмен в зале суда жаловался на проблемы с сердцем и требовал вызвать скорую — судья предложила ему выйти из зала.

«Я протестую против того, что истец отказывается приобщать дела, которые к этому делу имеют прямое отношение. Против меня фабриковали дело, и сейчас продолжают это делать. Я не буду показывать документы того, над чем я работал в этой стране, потому что вам это неинтересно. Вам интересно только то, о чем вы говорите. Я вкладывал в компанию “Яндекс” — организация тогда становится экстремистской? Вы пользуетесь Wi-Fi, который я создал, VPN, который я создал. Вы пользуетесь экстремистскими вещами?» — цитировал Галицкого РБК.

Адвокаты также обращали внимание суда на то, что изымаемые квартира и загородный дом — единственное жилье инвестора, где он живет вместе с дочерьми. Суд этот аргумент не принял.

Дело разворачивается на фоне трагических событий в семье инвестора. В октябре 2025 года суд арестовал имущество Галицкого на 435 млн рублей в рамках иска о разделе имущества с бывшей супругой Алией. В феврале 2026 года ее задержали по делу о вымогательстве у экс-мужа 150 млн долларов под угрозой распространения компромата.

8 февраля Алия Галицкая скончалась в ИВС Истры. По предварительным данным, речь идет о суициде, а перед своей смертью она во всем обвинила бывшего мужа. Самого Галицкого вызывали на допрос в Следственный комитет, однако вскоре отпустили.

После смерти Галицкой телеграм-каналы распространили ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину, записанное якобы незадолго до суицида. В ролике женщина обвиняла Галицкого в поддержке Украины и Владимира Зеленского, а также в пропаганде «европейского образа жизни» дочерям. Президента России Галицкий, по утверждению экс-супруги, сравнивал «с фашистским лидером».

Вскоре после самоубийства Галицкой «Известия» опубликовали материал о причастности фонда Almaz Capital к финансированию украинских проектов и стартапов, в том числе производителя патронов.

10 марта адвокат Алии Дмитрий Емельянов сообщил, что дело о вымогательстве закрыто: «По результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была полностью удовлетворена. Прокуратура признала доводы защиты обоснованными и указала на допущенные при возбуждении уголовного дела существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона», — сообщил он.