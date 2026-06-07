Авиакомпаниям придется потратить дополнительно $100 млрд на авиационное топливо в этом году, а цены на билеты неизбежно вырастут, чтобы покрыть эти расходы. Об этом заявил генеральный директор Iata Уилли Уолш на саммите ассоциации в Рио-де-Жанейро, сообщает Guardian.

Ожидается, что в 2026 году цены на реактивное топливо будут на 70% выше из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива. В результате совокупная прибыль авиационной отрасли по всему миру сократится вдвое — до $23 млрд.

По словам Уолша, для многих перевозчиков такой рост топливных расходов носит «потенциально экзистенциальный» характер.

«Высокие цены на нефть неизбежно приведут к повышению цен на билеты. Этого просто не избежать. Большая неопределенность заключается в том, как долго путешественники и грузоотправители смогут выдерживать более высокие транспортные расходы», — предупредил глава Iata.

Он назвал нынешнюю ситуацию «сложным и непредсказуемым временем» с «мизерной рентабельностью», но подчеркнул, что опасения по поводу возможной нехватки топлива уже позади. По его словам, по сравнению с пандемией ковида текущее положение дел не кризис.

«Речь идет об отрасли, которая по-прежнему прибыльна и по-прежнему прогнозирует рост. Пассажиропоток вырос на 2%. Если исключить влияние ситуации на Ближнем Востоке, для остального мира это остается довольно позитивной средой», — пояснил Уолш.

Основное бремя от повышения цен, вероятно, ляжет на пассажиров дальнемагистральных и бизнес-рейсов. Генеральный директор British Airways Шон Дойл заявил, что «от этого никуда не деться — если топливо дорожает, билеты тоже должны дорожать». При этом, по его словам, более чувствительные к ценам перевозчики на коротких туристических маршрутах, скорее всего, повысят тарифы в последнюю очередь.

Согласно исследованию Iata, около половины пассажиров готовы платить значительно больше, если цены на билеты будут соответствовать стоимости нефти. Уолш назвал это «хорошим предзнаменованием» для сильного летнего сезона в Северном полушарии.

Iata (International Air Transport Association) — это международная ассоциация воздушного транспорта, которая объединяет около 300 авиакомпаний по всему миру и вырабатывает отраслевые стандарты, а также публикует ключевые данные о состоянии глобальной авиаотрасли.

Данные авиаотрасли показывают, что больше британских и европейских путешественников, чем обычно, будут летать внутри континента, а количество желающих отправиться в дальние страны через аравийские хабы и так уже резко сократилось из-за нестабильности в этом регионе.

Iata также напомнила о возможных трудностях на паспортном контроле при въезде в Европу из-за внедрения системы регистрации въезда и выезда Евросоюза (EES). Ассоциация призвала Европу пересмотреть законодательство, чтобы сохранить гибкость в приостановке пограничного контроля после крайнего срока 7 сентября, когда введут полную биометрическую проверку для всех въезжающих путешественников.

«Европе нужно быть гораздо честнее в отношении того, где мы находимся. Если сейчас на обработку одного пассажира уходит 20-25 секунд, то новая система потребует 90 секунд. Плюс к этому ненадежность систем. Вероятность того, что люди будут часами стоять в очередях, очень и очень высока», — заявил вице-президент Iata по Европе Рафаэль Шварцман.

Он добавил, что для большинства средиземноморских стран британцы являются самыми массовыми въездными туристами, и проблемы с ними на границе заранее вызывают серьезную озабоченность.

Греция уже в одностороннем порядке заявила, что не будет проводить проверки для граждан Великобритании, но, по словам Шварцмана, это не решит проблему для многих других аэропортов.