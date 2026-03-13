Предприниматель Александр Галицкий заявил, что основанный им венчурный фонд Almaz Capital Partners инвестирует только в гражданские объекты, а его устав запрещает вложения в производство оружия и военного оборудования. Об этом говорится в заявлении бизнесмена в ответ на иск Генпрокуратуры о признании деятельности Галицкого экстремистским объединением, передает РБК.

По словам Галицкого, фонд с момента основания инвестировал «исключительно в гражданские проекты». Бизнесмен добавил, что с 2020 года не занимается стратегией организации, а с 2022 года — и ее управлением. Он также не входит в советы директоров ни одной компании, проинвестированной фондом.

«Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами из Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда», — добавил предприниматель.

Галицкий также рассказал о своем профессиональном пути. Он поделился, что родился «в пригородной деревушке» в СССР, учился в московском вузе и связал свою работу «с развитием электронных технологий и космических систем, в том числе в сфере обороны страны», за что был отмечен премией Ленинского комсомола.

В постсоветское время он вместе с коллегами делал все «для быстрейшего развития российской IT-отрасли», получив за эту работу орден Дружбы народов. Галицкий утверждает, что в его личной трудовой истории «нет ни приватизации, ни добычи полезных ископаемых, а «только научно-технологические достижения, получившие признание в России и в мире».

71-летний бизнесмен добавил, что считает важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям и содействовать укреплению технологического и промышленного суверенитета России.

«Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России и готов в любое время дать подробные объяснения правоохранительным органам о работе фонда и моем участии в нем», — заключил Галицкий.

Иск Генпрокуратуры из-за поддержки Украины

11 марта Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить на территории России деятельность Галицкого и основанного им фонда Almaz Capital Partners. Надзорное ведомство также требует обратить имущество предпринимателя в доход государства. Источники РБК утверждали, что речь идет о более чем 8 млрд рублей.

Источники ТАСС правоохранительных органах сообщили, что причиной иска стала в том числе поддержка Украины со стороны бизнесмена и его фонда.

Как писал «Коммерсантъ», Генпрокуратура установила, что Almaz Capital направил более $50 млн украинским компаниям, производящим патроны, боеприпасы, компоненты БПЛА и другие вооружения. Таким образом фонд напрямую финансирует «повышение боеготовности» ВСУ, в состав которых входят запрещенные в России радикальные националистические объединения, считает Генпрокуратура.

Кроме того, по данным ведомства, дочерние структуры фонда взаимодействуют с украинской госплатформой United24, созданной по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Эта организация собирает средства на закупку вооружения, техники и провизии для ВСУ.

Галицкий как управляющий партнер определил финансовую помощь Украине как одно из основных направлений глобальной деятельности своего инвестиционного холдинга, считает Генпрокуратура.

7 февраля в изоляторе временного содержания покончила с собой бывшая жена Галицкого Алия, арестованная по делу о вымогательстве у экс-супруга $150 млн. В предсмертной записке она возложила вину на экс-супруга — «властного и обеспеченного человека», но имя не указала (она также была замужем за Николаем Болговым).

После смерти Галицкой телеграм-каналы распространили ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину, записанное якобы незадолго до суицида. В ролике женщина обвиняла Галицкого в поддержке Украины и Владимира Зеленского, а также в пропаганде «европейского образа жизни» дочерям. Президента России Галицкий, по утверждению экс-супруги, сравнивал «с фашистским лидером».

Вскоре после самоубийства Галицкой «Известия» опубликовали материал о причастности фонда Almaz Capital к финансированию украинских проектов и стартапов, в том числе производителя патронов.

Генеральный партнер фонда Джеффри Бэр заявил изданию, что Александр Галицкий не занимает мест в советах директоров каких-либо украинских компаний от лица Almaz Capital и, «насколько нам известно, не занимает их вне рамок деятельности Almaz Capital».

Бэр добавил, что фонд не инвестирует в Украину «в индивидуальном порядке», а единственный офис организации расположен в Берлине, и Галицкий там не работает. По словам Бэра, Almaz Capital инвестировал в несколько «очень успешных компаний» в России, Западной Европе и США.