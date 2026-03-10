Следствие прекратило производство по уголовному делу Алии Галицкой, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС), за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Емельянов. Женщину обвиняли в вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — бизнесмена Александра Галицкого.

Защита обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела еще при жизни Галицкой. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что дело завели без достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Как отмечает Емельянов, это «прямо противоречит требованиям уголовно-процессуального закона».

«После вмешательства прокуратуры следственный орган был вынужден прекратить уголовное дело за отсутствием в действиях Галицкой состава преступления», — сказал адвокат.

По словам Емельянова, в своем требовании прокуратура указала на отсутствие в материалах дела доказательств вымогательства. С точки зрения надзорного ведомства, ситуация представляет собой гражданско-правовой конфликт, возникший на почве имущественных споров и семейных разногласий.

Кроме того, прокурор отметил, что требования о получении доли совместно нажитого имущества сами по себе не являются преступлением. Также он указал, что показания свидетелей, на которых основывалось обвинение, не были проверены должным образом, хотя между сторонами был очевидный конфликт, способный повлиять на их позицию.

«Если бы она [Галицкая] была жива, ее бы не просто отпустили — она бы имела право на реабилитацию как незаконно привлеченная к уголовной ответственности», — заявил Емельянов «Известиям».

Дело Галицкой и суицид

Суд арестовал Алию Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — бизнесмена Александра Галицкого, ранее входившего в совет директоров «Альфа-банка». Следствие утверждало, что женщина, действуя по предварительному сговору с неустановленной группой лиц, требовала деньги от бывшего супруга. В случае отказа она якобы угрожала распространить «позорящие сведения» об экс-супруге и другую информацию, которая могла навредить инвестору.

По данным следствия, Галицкая вымогала деньги по телефону, в переписке и при встречах с бывшим мужем, в том числе на территории Истры. Против женщины возбудили дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК).

Истринский суд арестовал Галицкую до 3 апреля. На следующий день после ареста, 7 февраля, она покончила с собой в истринском ИВС. Женщина оставила записку, в которой обвинила в произошедшем бывшего мужа — «властного и обеспеченного человека». Имя она не уточнила.

Адвокат Галицкого Анна Бутырина утверждала, что подозреваемая просила винить в своей смерти двух бывших мужей — Александра Галицкого и Николая Болгова. Со вторым Галицкая состояла в браке с 23 августа 2024 года.

После суицида Галицкой в телеграм-каналах появилось ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину, записанное якобы незадолго до смерти. В ролике женщина просила главу государства защитить ее «от произвола бывшего супруга», жаловалась на угрозы физической расправы и уголовного преследования со стороны Галицкого.

Алия также заявила, что ее экс-супруг поддерживает Украину, считает президента страны Владимира Зеленского «героем» и пропагандирует дочерям европейский образ жизни, что «не соответствует движению российской политики».

Мособлсуд 18 февраля признал незаконным и отменил решение об аресте Галицкой, а также вынес частное постановление в адрес судьи Федора Григорьева. 20 февраля квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила прошение об отставке Григорьева.

Конфликты между Галицкими

Алия и Александр Галицкие заключили брак в США в 2010 году, писало РИА Новости. В марте 2025 года союз был официально расторгнут. Пара воспитывала двух дочерей, у обеих гражданство США и России.

После развода Верховный суд штата Калифорния постановил, что дети должны остаться с матерью. Галицкая жила с детьми в Подмосковье. Однако в конце мая, как писали СМИ, бизнесмен забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

После этого Галицкая обратилась к властям США с заявлением о похищении детей, но ответа не получила и запросила помощи у российских правоохранителей. Позже ей удалось встретиться с детьми в Швейцарии. Забрать их она не смогла, поскольку Галицкий забрал документы девочек, рассказывал адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре Пресненский районный суд Москвы постановил арестовать активы Галицкого на общую сумму 435 млн рублей. Эта мера была принята в рамках разбирательства по иску о разделе имущества, приобретенного в браке с экс-супругой.

Под арест попали квартира на Патриарших прудах с двумя парковочными местами в том же здании, особняк в престижном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, а также квартира в элитном доме «Тургенев» на Сретенке вместе с машиноместом. СМИ писали, что совокупная рыночная цена этого имущества может превышать 1,2 млрд рублей.

В ноябре бизнесмен заявил, что официально никогда не состоял в браке с Алией Галицкой, назвав ее лишь матерью их детей. Помимо этого, он подчеркнул, что у него нет имущества в США и он никогда не проживал в Калифорнии.

При этом Галицкая предоставила суду документы: свидетельство о заключении брака, выданное в 2010 году в штате Невада, и решение Верховного суда Калифорнии о расторжении их союза. Ее адвокат счел позицию бизнесмена «странной». Сам Галицкий инициировал в Пресненском суде еще один процесс, потребовав от бывшей жены выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

После суицида Галицкой адвокат ее экс-мужа Анна Бутырина рассказала, что бизнесмен полгода не общался с бывшей супругой. Их последняя личная встреча, по словам защитницы, состоялась 19 января 2025 года в день рождения одной из дочерей. До этого Галицкая «раз в месяц звонила детям, но не более, и никогда не предлагала встретиться», утверждала Бутырина. По ее словам, в конце января 2026 года Галицкие обсуждали в переписке, что «надо пообщаться, когда закончатся суды».