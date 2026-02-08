Алия Галицкая, экс-жена бывшего топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого, предположительно, покончила с собой, находясь в СИЗО. Об этом сообщил источник Life.ru и адвокат Галицкой Екатерина Духина. Во ФСИН эту информацию не подтвердили. Член СПЧ Ева Меркачева позднее пояснила, что Галицкая действительно совершила суицид, но произошло это не в СИЗО, а в ИВС.

6 февраля Истринский городской суд арестовал Галицкую на два месяца — до 3 апреля — по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в 2024 году женщина вместе с группой неизвестных лиц потребовала у бывшего мужа 150 млн долларов. В случае отказа она угрожала обнародовать компрометирующую информацию, которая могла бы серьезно навредить его репутации, правам и интересам.

По информации источника Life.ru, Галицкая была найдена мертвой 7 февраля в СИЗО, приоритетная версия — суицид.

О том, что бывшая супруга экс-члена совета директоров Альфа-банка, предположительно, покончила с собой, пишет и Business FM со ссылкой на ее адвоката Екатерину Духину. Однако во ФСИН опровергли РЕН ТВ эту информацию: «В СИЗО Московского региона суицидов не происходило».

Член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева позднее пояснила, что Галицкая действительно покончила с собой, но не в СИЗО, а в ИВС.

«Ужасная история. Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры. Что не смягчает трагедии. Просто вопросы не к ФСИН, а к полиции. В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — написала она в телеграм-канале.

Александр Галицкий — уроженец Житомирской области Украины. В его профайле на сайте украинской версии Forbes говорится, что у него есть паспорта России и Нидерландов, но он считает себя украинцем. Галицкий — основатель и управляющий партнер международного венчурного фонда Almaz Capital, головной офис которого находится в Кремниевой долине в США. Он покинул совет директоров Альфа-банка после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена.

У Алии и Александра Галицкого есть две дочери, у обеих гражданства РФ и США. После того, как супруги развелись в марте 2025 года, Верховный суд Калифорнии определил, что дети останутся с матерью, которая жила вместе с ними в Подмосковье. Однако в конце мая 2025 года, как писали СМИ, бизнесмен забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

После этого Галицкая обратилась к властям США, заявив о похищении детей, однако, не получив от них ответа, подала заявление в России. Позже ей удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, но она не смогла забрать их в Россию, так как документы детей находятся у отца, сообщил ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Галицкого на сумму 435 млн рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого с бывшей супругой. Речь идет о квартире на Патриарших прудах и двух машино-местах там же, загородном коттедже в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, квартире в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке. По данным СМИ, рыночная стоимость этих активов может превышать 1,2 млрд рублей.

В ноябре 2025 года бизнесмен заявил, что они с Алией не были никогда женаты, а она лишь, по его словам, является матерью их детей. Кроме того, предприниматель уточнил, что у него «нет имущества в США и в Калифорнии он не жил».