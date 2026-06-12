Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Обращение опубликовано на сайте Госдепартамента.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России», — говорится в тексте поздравления.

Рубио добавил, что Вашингтон намерен добиваться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. «Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», — отметил дипломат.

В прошлом году на сайте Госдепа тоже было опубликовано поздравление с 12 июня. Его предшественник Энтони Блинкен поздравлял россиян только в 2022 году.

Однако, как обратил внимание RTVI, нынешнее поздравление Рубио оказалось чуть более сдержанным по формулировкам, чем прошлогоднее: в 2025 году госсекретарь поздравлял россиян «от имени американского народа», выражал поддержку «стремлению российского народа к светлому будущему» и говорил о готовности к «конструктивному взаимодействию» с Москвой. На этот раз формулировка стала короче и конкретнее: акцент сделан на теме мирного урегулирования конфликта на Украине.

День России отмечается 12 июня в память о принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон фактически устранился от переговоров Москвы и Киева. В начале июня Рубио, выступая перед конгрессменами, признал, что США не являются нейтральным посредником, поскольку продолжают поддерживать Киев и одновременно давить на Москву.

Вслед за этим глава Белого дома Дональд Трамп призвал Россию и Украину «самим разобраться» между собой, заявив, что он «уже помог», имея в виду запуск переговорного процесса.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление Рубио «странным» и констатировал: «Война Байдена стала войной Трампа». По его словам, на переговорах в Анкоридже Россия пошла на компромисс — согласилась обсуждать американские предложения из 27 пунктов «в качестве первого шага» к прекращению огня. Министр уточнил, что с тех пор «дух Анкориджа», по существу, испарился.

Роль посредника де-факто перешла к Европе, однако европейцы не смогли договориться ни между собой, ни с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «открыт к диалогу»: «Нам достаточно взять трубку телефона и набрать номер». Дополнительным подтверждением того, что переговорный процесс зашел в тупик, стало открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского Путину, которое российский президент назвал «хамским».

12 июня Путин во время встречи с участниками СВО, затронув тему переговоров, заявил: «Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес. Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу».

По словам российского лидера, РФ «практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО», однако за четыре года конфликта Западу не удалось добиться «стратегического поражения России» — «и не удастся никогда». Группировка ВС РФ в зоне СВО, по его словам, превышает 700 тыс. человек. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы идем каждый день», — сказал президент.