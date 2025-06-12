Глава Госдепа США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России «от имени американского народа». Он добавил, что Вашингтон по-прежнему «привержен поддержке российского народа, который продолжает стремиться к светлому будущему».

«Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Американская сторона надеется, добавил Рубио, что «мир будет способствовать установлению более взаимовыгодных отношений между нашими странами».

Последний раз глава Госдепа поздравлял россиян с Днем России в 2022 году. Действующий на тот момент руководитель ведомства Энтони Блинкен пожелал «более мирного и открытого будущего для народа России»: «В этот День России мы признаем желания российского народа, который, как и в июне 1990 года, по-прежнему стремится к свободе и достоинству».

День России празднуется 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Также с Днем России граждан поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уточнил, что Россия — это государство с огромными территориями и уникальными природными богатствами, и она «твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета».

Лукашенко пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину «крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности», а гражданам России — «мира и благополучия».

Кроме того, с Днем России Путина поздравил и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пожелав «дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны».

Также иностранный лидер отметил «высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами», подчеркнув, что это «всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества».

Помимо этого, российского президента с Днем России поздравили: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава КНДР Ким Чен Ын, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид.