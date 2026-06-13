В возрасте 85 лет умер латвийский актер Паул Буткевич, известный российскому зрителю по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны». О его смерти со ссылкой на семью артиста сообщил латвийский портал LSM.

По данным портала, Буткевич скончался 12 июня, точная причина смерти не называется. Как сообщают СМИ, в последние годы актер тяжело болел, перенес несколько инфарктов и инсультов и передвигался в инвалидном кресле; последние дни он провел в больнице Екабпилса.

Паул Буткевич родился 8 августа 1940 года в Риге. Сниматься начал в 1963 году, широкую известность в Латвии ему принесла роль Ралфа в культовой картине Роланда Калниньша «Четыре белые рубашки» (1967). За карьеру он сыграл около 150 ролей в фильмах Латвии, России, Германии, Польши, Швеции, Дании и Индии и считается самым снимавшимся латышским актером в истории кино. В 1990 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Советскому и российскому зрителю Буткевич запомнился характерными ролями иностранцев. Помимо «Семнадцати мгновений весны», он снимался в картинах «Возвращение «Святого Луки»», «Красная капелла», «Долгая дорога в дюнах», «Гардемарины, вперед!», где сыграл поручика лейб-кирасирского полка Бергера, и «Виват, гардемарины!». Как отмечают латвийские СМИ, Буткевич пробовался и на роль самого Штирлица, но режиссер Татьяна Лиознова утвердила Вячеслава Тихонова.