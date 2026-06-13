Цены на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года достигли рекордных уровней: места на финал сейчас стоят более $32 тысяч, а самый дешевый билет на матч открытия — дороже $1 тысячи. Динамику цен анализирует профессор финансов Ричард Шихан в материале для BBC News Mundo.

Стоимость прохода на турнир прямо-таки взлетела по сравнению с предыдущим первенством в Катаре:

В 2022 году билет в лучшую зону на групповой этап можно было купить примерно за $220 .

. В 2026 году аналогичная категория мест стоит от $600 и обычно продается дороже $1 тысячи.

Билеты на финал в нынешнем году изначально стоили более $6 тысяч, но к началу мая преодолели отметку в $32 тысячи.

Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА применяет динамическое ценообразование, которое делает систему продаж непрозрачной и подверженной изменениям в реальном времени.

Как подсчитал Шихан, из-за высокого спроса (более 500 млн заявок на 7,1 млн мест) доходы организации от продажи билетов и услуг гостеприимства в этом цикле могут превысить $7,4 млрд — минимум вдвое больше заложенных в бюджет $3,1 млрд.

Общий доход ФИФА, по прогнозам профессора, составит от $14 до $19 млрд.

«Президент Трамп, союзник [главы ФИФА] Джанни Инфантино, сказал, что не будет покупать билеты», — напоминает BBC News Mundo, иллюстрируя непривлекательность цен даже для миллиардеров.

Главная проблема заключается в том, что столь высокие цены вытесняют самых преданных болельщиков. Попытки ФИФА смягчить ситуацию с помощью «фанатских билетов» за $60 оказались символическими: на каждый матч выделяется менее 600 таких мест.

При этом большая часть трибун относится к самой дорогой ценовой категории, а сама ФИФА получает доход от контролируемой организацией (хоть и противоправной) перепродажи билетов.

Вопрос, по мнению профессора, заключается не только в недоступности билетов, но и в том, на что ФИФА тратит получаемые миллиарды. Заявленная цель организации — «развивать игру и строить лучшее будущее».

Однако анализ бюджетов показывает, что доля расходов на развитие футбола последовательно снижается — с 44% в 2019-2022 годах до 29% в 2027-2030 годах. При этом резервы ФИФА уже превышают $4 млрд.

«Учитывая историю коррупции и непрозрачности, самый важный вопрос — используются ли финансовые ресурсы ФИФА эффективно для достижения ее целей», — заключает автор.

По его мнению, текущие бюджеты свидетельствуют о том, что организация сосредоточена в первую очередь на зарабатывании денег, а не на глобальном развитии футбола.