За шесть месяцев до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года, болельщики оказались шокированы непомерно высокими ценами на билеты: попасть на финал турнира обойдётся более чем в 4000 долларов. В целом проход на матчи стал в пять раз дороже, чем на предыдущем ЧМ в Катаре.

11 декабря ФИФА распределила билеты среди национальных ассоциаций стран-участниц (PMA) для передачи самым преданным болельщикам через фан-клубы и различные программы лояльности. Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) заявила, что «была поражена непомерными ценами на билеты», и призвала приостановить продажи до выработки решения, которое «будет уважать традиции, универсальность и культурное значение чемпионата мира».

По данным Футбольной ассоциации Англии (FSE), чтобы посетить все игры своей команды от группового этапа до финала, болельщику потребуется не менее 6900 долларов. В организации отметили, что это почти в пять раз дороже, чем на предыдущем мировом первенстве в Катаре, и назвали такую ценовую политику «колоссальным предательством традиций чемпионата мира».

Помимо стоимости билетов, фанатов беспокоят расходы на транспорт и проживание. Например, для английских болельщиков самый дешёвый билет на матч их команды против сборной Хорватии обойдётся в 265 долларов, а если англичане выйдут в финал, то за вход придётся заплатить от 4185 до 8680 долларов. При этом оплатить билеты необходимо до конца 2025 года.

Ассоциация футбольных болельщиков Англии и Уэльса (FSA) назвала цены «недопустимыми для многих», обвинив главу ФИФА Джанни Инфантино в том, что он «видит в лояльности болельщиков лишь инструмент для получения прибыли».

Ситуация усугубляется тем, что пресс-служба ФИФА ранее гарантировала доступность матчей чемпионата мира для широкого круга болельщиков и обещала, что билеты можно будет купить по цене от 60 долларов.

Кроме того, впервые в истории ЧМ не установлена единая цена билетов на матчи группового этапа: она будет варьироваться в зависимости от спроса, что создает неравные условия для болельщиков из разных стран.

23-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в США, Канаде и Мексике, финал запланирован на 19 июля 2026 года. Участие в турнире примут 48 команд. Сборные принимающих ЧМ стран автоматически вышли в финальную часть.